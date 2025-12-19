НА ЖИВО
          Дрогиран шофьор блъсна пешеходец на пешеходна пътека във Видин

          Дамяна Караджова
          36-годишен водач с положителна проба за наркотични вещества е блъснал пешеходец във Видин, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 18 декември около 17:33 часа, след като на телефон 112 е подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие с пострадал в района на видинската поликлиника.

          По първоначални данни 36-годишен жител на областния град, управлявайки лек автомобил „Ситроен“, непосредствено преди кръстовището на улиците „Георги Сава Раковски“ и „Хан Аспарух“, е блъснал 43-годишен мъж от село Новоселци, който е пресичал на пешеходна пътека.

          В резултат на удара пешеходецът е получил фрактура на китката на лявата ръка.

          При проверка с техническо средство за употреба на наркотични вещества пробата на водача е отчела наличие на амфетамин. Тестът за алкохол с дрегер е бил отрицателен. Шофьорът е дал и кръвна проба за лабораторно изследване в МБАЛ „Св. Петка“.

          Пострадалият пешеходец също е дал кръвна проба за изследване. Водачът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

          Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство.

