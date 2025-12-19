НА ЖИВО
          Дузпа и автогол класираха Бетис на 1/8-финал в Купата на Краля

          Половин час игра след началото на двубоя „вердибланкос“ получиха правото да изпълнят дузпа

          Бетис се класира за осминафиналната фаза в Купата на Краля, след като постигна победа с 2:0 като гост на третодивизионния Мурсия на „Естадио Енрике Рока де Мурсия“.

          Половин час игра след началото на двубоя „вердибланкос“ получиха правото да изпълнят дузпа. С изпълнението се нагърби Кучо Ернандес и с удар в долния десен ъгъл отбеляза за 0:1.

          В 85-ата минута Айтор Руибал стреля, стигна се до карамбол в наказателното поле, Ектор Перес опита да изчисти, а от тялото на вратаря Диего Пинейро топката влезе – 2:0 за Бетис.

          Осминафиналистите:

          Елче, Депортиво Ла Коруня, Валенсия, Реал Сосиедад, Барселона, Културал Леонеса, Осасуна, Албасете, Расинг Сантандер, Атлетико Мадрид, Алавес, Реал Мадрид, Бургос, Атлетик Билбао, Бетис, Гранада/Райо Валекано

