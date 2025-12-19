ЕС договори заем от 90 млрд. евро за Украйна, без да използва замразени руски активи

Лидерите на Европейския съюз постигнаха споразумение за предоставяне на заем в размер на 90 милиарда евро на Украйна с цел покриване на предстоящия ѝ бюджетен дефицит. Въпреки това те не успяха да се договорят средствата да бъдат осигурени чрез използване на замразените руски активи.

Договореността беше постигната след повече от денонощие преговори на срещата на върха в Брюксел и идва в момент, в който текущият президент на Америка Доналд Тръмп настоява за бързо постигане на споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

We have a deal.



Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved.



We committed, we delivered. — António Costa (@eucopresident) December 19, 2025

Плановете заемът да бъде обезпечен със замразени руски активи срещнаха сериозна съпротива, най-вече от страна на Белгия, на чиято територия се намира значителна част от тези средства.

Финансирането ще бъде осигурено чрез общ заем на държавите от ЕС, като в него ще участват 24 от общо 27 страни членки.

„Имаме споразумение. Решението да се предостави подкрепа от 90 милиарда евро на Украйна за 2026–2027 г. е одобрено. Поехме ангажимент и го изпълнихме“, написа в X председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

България подкрепи решението за отпускане на заема и е сред държавите, които ще участват в общото европейско финансиране. За разлика от Чехия, Унгария и Словакия, страната ни не поиска изключение от финансовите гаранции по заема.

We gathered today with a clear objective:



to address Ukraine’s pressing financing needs.



We delivered.



90 billion euro for the next two years through EU borrowing on the capital markets ↓

https://t.co/DPQcTkDPX8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 19, 2025

Тъй като заемът е гарантиран от бюджета на ЕС, българските ангажименти са индиректни – без пряко национално плащане на този етап, но с поет риск в рамките на общия европейски бюджет.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни, че заемът ще бъде изтеглен само от държавите членки, които желаят да се включат.

„Заемът за Украйна, договорен тази нощ от Европейския съвет, ще бъде изтеглен само от държавите в ЕС, които желаят да се включат“, заяви тя на пресконференция след края на заседанието в Брюксел.

Фон дер Лайен поясни, че средствата ще бъдат набрани от международните пазари по процедурата на ЕС за засилено сътрудничество – механизъм, при който участват желаещите държави, а останалите могат да се присъединят по-късно.

„Ясната ни цел е постигането на справедлив и траен мир в Украйна“, каза тя.

Антониу Коща подчерта, че ЕС запазва правото си в бъдеще да използва запорираното руско имущество.

I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

„Ясното ни послание към Русия е – не постигнахте целите си в Украйна! Европа ще продължи подкрепата за Украйна, докогато е необходимо. Русия трябва да преговаря и да приеме, че не може да спечели войната“, заяви той.

„Не целим продължаването на войната. Днешните решения са важен принос за постигането на справедлив и траен мир. Единственият начин Русия да седне на масата за преговори е Украйна да бъде силна“, допълни Коща.

След повече от 17 часа преговори Европейският съвет реши заемът да бъде безлихвен и със срок за следващите две години. Средствата ще бъдат върнати от Украйна, ако Киев получи обезщетение за войната от Русия.

Германският канцлер Фридрих Мерц определи решението като ключов тест за ЕС.

„Днес бяхме подложени на истинско изпитание. Бяхме изправени пред въпроса дали наистина разбираме предизвикателствата на геополитиката, дали наистина виждаме провокациите на новия световен ред и дали имаме с какво да им противодействаме. Искам да кажа, че отговорът е категорично „да“. Европа е разбрала какво е заложено на карта и е демонстрирала своята суверенност“, заяви Мерц.

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на ЕС за договорения заем, който ще помогне за покриване на бюджетния дефицит на страната.