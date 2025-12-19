НА ЖИВО
          ЕС с историческа стъпка спрямо Косово

          Снимка: vocaleurope.eu
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Изпълняващият длъжността премиер на Косово Албин Курти приветства решението на Европейския съюз да отмени санкционните мерки, наложени на страната през 2023 г. заради напрежението в северните райони с преобладаващо сръбско население.

          Курти подчерта, че косовските институции не са били причина за ескалацията на напрежението, а напротив – именно действията на държавата са довели до деескалация и възстановяване на обществения ред в региона.

          „Косовските институции не са източникът на напрежението на север. Те бяха и остават факторът за стабилизиране на ситуацията", заяви Курти.

          Той припомни, че след въвеждането на санкциите страната е станала обект на два тежки инцидента – през септември 2023 г. в Банска, в община Звечан, и през ноември 2024 г. в канала Ибър–Лепенц. По думите му и за двата случая съществуват доказателства за участие на сръбската държава.

          Санкциите, които ще бъдат напълно отменени в края на януари, ще позволят на Косово да получи милиони евро финансова помощ. Според Курти всякакъв компромис с върховенството на правото би бил пагубен за страната.

          „Спокойната обстановка, свободното придвижване и функционирането на държавните институции в северната част на Косово са резултат от утвърждаването на закона и обществения ред", подчерта премиерът.

          Той добави, че въпреки санкциите правителството никога не е демонстрирало огорчение към Европейския съюз и е останало напълно ангажирано с европейската интеграция и изпълнението на критериите за членство.

          В този контекст Курти отправи критики към партиите от бившата парламентарна опозиция заради отказа им през ноември да подкрепят Плана за растеж и три споразумения със Световната банка преди разпускането на парламента.

          „Най-големите финансови щети за Косово не дойдоха от ЕС, а от действията на парламентарната опозиция", заяви той.

          Опозиционните формации от своя страна отказаха участие в заседанието, свикано тогава от партията на Курти, като обвиниха правителството, че използва темата за политически цели. Липсата на консенсус около формирането на нови институции след изборите през февруари доведе до насрочването на нови избори за 28 декември.

          Наред със санкциите на ЕС правителството на Курти беше критикувано и от Съединените щати заради решения, свързани със северната част на страната, включително закриването на обществени предприятия, функционирали в рамките на сръбската система. В региона беше забранено и използването на сръбския динар, чрез който Белград финансираше паралелни структури и социални плащания.

          Докато косовските институции разглеждат тези мерки като част от утвърждаването на държавния суверенитет, ЕС и САЩ ги определиха като некоординирани. По официални данни санкционните мерки са стрували на Косово около 613,4 млн. евро под формата на спрени или отложени проекти, като 7,1 млн. евро са били загубени окончателно поради пропуснати срокове.

