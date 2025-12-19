Финалът на консултациите: „Величие“ на среща при президента

Днес най-малката парламентарна група – „Величие“, предстои да проведе консултации с президента Румен Радев. Срещата е част от задължителния кръг разговори на държавния глава с представителите на парламентарно представените формации.

- Реклама -

След приключването на консултациите следва и следващият етап от конституционната процедура – връчването на мандатите за съставяне на правителство. Съгласно закона първият и вторият мандат се предоставят на двете най-големи парламентарни групи, а третият е по преценка на президента.

Към момента не е ясно дали президентът Румен Радев вече е определил дата, на която ГЕРБ-СДС ще получат първия мандат за опит за съставяне на кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание.