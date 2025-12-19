Италианският министър-председател Джорджа Мелони е била определена като „убиец“ на плана за използване на замразените руски активи от страна на Европейския съюз. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски дипломат, цитиран от „Фокус“.

- Реклама -

Според информацията на изданието, по време на преговорите относно механизмите за употреба на руските средства, Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон са изразили сериозен скептицизъм. Двамата лидери са поставили под въпрос дали парламентите в собствените им държави биха подкрепили финансовите гаранции, за които е настоявала Белгия.

Твърди се, че тази позиция е довела до рязка „промяна в настроението“ на преговорите, след което италианският премиер е била обвинена за осуетяването на намеренията. Един от европейските дипломати е заявил директно: „Убиецът (на плана) беше Мелони“, като същевременно е пояснил, че Макрон до голяма степен се е въздържал от коментари по темата.

Макар споразумение за директното използване на активите да не бе постигнато, лидерите се обединиха около решението да финансират Украйна чрез кредит в размер на 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г.