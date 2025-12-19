НА ЖИВО
          Financial Times: Европейски дипломат определи Мелони като „убиец“ на плана за руските активи

          Снимка: БГНЕС
          Италианският министър-председател Джорджа Мелони е била определена като „убиец“ на плана за използване на замразените руски активи от страна на Европейския съюз. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски дипломат, цитиран от „Фокус“.

          Според информацията на изданието, по време на преговорите относно механизмите за употреба на руските средства, Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон са изразили сериозен скептицизъм. Двамата лидери са поставили под въпрос дали парламентите в собствените им държави биха подкрепили финансовите гаранции, за които е настоявала Белгия.

          Твърди се, че тази позиция е довела до рязка „промяна в настроението“ на преговорите, след което италианският премиер е била обвинена за осуетяването на намеренията. Един от европейските дипломати е заявил директно: „Убиецът (на плана) беше Мелони“, като същевременно е пояснил, че Макрон до голяма степен се е въздържал от коментари по темата.

          Макар споразумение за директното използване на активите да не бе постигнато, лидерите се обединиха около решението да финансират Украйна чрез кредит в размер на 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г.

