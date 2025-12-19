Fitch: Политическата криза в България носи рискове за реформите, но не спира пътя към евр

Оставката на българското правителство подчертава трудностите пред прилагането на структурни реформи, включително фискалната корекция, както и потенциалното отражение върху икономическия растеж. Това се посочва в анализ на кредитната рейтингова агенция Fitch Ratings.

От агенцията не смятат, че политическата ситуация ще повлияе на присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. Членството вече е отразено в кредитния рейтинг на страната „BBB+“ със стабилна перспектива.

Министър-председателят Росен Желязков подаде оставка на 11 декември след масови антиправителствени протести, предизвикани от предложението за бюджет за 2026 г.

Fitch Ratings заявява, че не очаква последната политическа криза да промени планирания процес по въвеждане на еврото. Европейската комисия също е изразила позиция, че независимо от политическата обстановка „необходимите решения са взети и остават в сила“. Междувременно са започнали разговори за съставяне на правителство на националното единство, без яснота кога ще приключат.

През юли рейтингът на България беше повишен до „BBB+“, след като Съветът ЕКОФИН одобри заявлението за присъединяване към еврозоната. Според Fitch това отразява прякото положително въздействие върху модела за суверенен рейтинг на страната, основно чрез по-голямата гъвкавост, свързана с резервната валута.

Коалицията на малцинството, оглавявана от Росен Желязков, беше на власт от януари, а базовият сценарий на агенцията предвижда предсрочни парламентарни избори, най-вероятно през пролетта на 2026 г. Това биха били осмите предсрочни избори в България от 2021 г. насам.

Според Fitch основната фискална позиция на страната се е влошила през последните години заради увеличените социални разходи, значителния ръст на възнагражденията в публичния сектор и забавянията в реформите. Въпреки това публичният дълг остава много нисък – под 30% от БВП през 2025 г. Честите правителствени промени обаче могат да отслабят способността за средносрочно фискално приспособяване, необходимо за ограничаване на растящите дефицити.

Рейтинговата агенция очаква фискалният дефицит да достигне 3,2% през 2026 г. и 4,3% през 2027 г., спрямо 3% през 2025 г. Това е ревизия спрямо по-ранната прогноза за стабилен дефицит през 2026 г. и ръст до 3,1% през 2027 г. Според Fitch причините са неизпълнението на планираните приходни мерки през тази година и очакваното въздействие от доставки на военно оборудване, равняващи се на 1,2% от БВП през 2027 г.

В по-широк контекст институционалните ограничения и политическата нестабилност са забавили напредъка по структурните реформи спрямо други държави, въпреки успешното приключване на процеса по приемане на еврото. България изостава и в усвояването на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост и по кохезионните фондове, което може да създаде рискове с оглед крайния срок за изпълнение на проектите – края на август 2026 г., отбелязват от агенцията.

Икономическите резултати през тази година са подкрепени от силен номинален ръст на заплатите, предсрочно потребление преди влизането в еврозоната и висока инвестиционна активност. Fitch Ratings повиши прогнозата си за реалния растеж на БВП през 2025 г. от 3,1% на 3,3% заради по-добрите от очакваните резултати за деветмесечието. В същото време забавянето на проектите, финансирани от ЕС, и подновената политическа несигурност вероятно ще окажат натиск върху растежа през следващата година. Поради това прогнозите за 2026 и 2027 г. са леко понижени – до 2,7% от 2,8%.