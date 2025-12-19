НА ЖИВО
          Фланговете на фронта при Покровск се задвижиха

          Фланговете на фронта в Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          На фона на щурма на руската армия на агломерацията Покровск-Мирноград, събитията по фланговете на фронта остават в сянка. Междувременно руските войски там предприеха атака след дълъг период на отбранителни боеве, пише „Рибар“.

          Наскоро руските въоръжени сили си възвърнаха контрола над Панковка, чиито покрайнини бяха арена на ожесточени сблъсъци повече от месец. Впоследствие те предприеха механизирана атака към Кучеров Яр. Група леки машини са успели да проникнат на повече от два километра в отбраната на ВСУ, но са попаднали под атака на украински дронове. Десантът се разпръсква по околните горски пояси.

          На противоположния фланг на фронта щурмови части от руската група „Център“ са предприели атаки от Молодецкое и са пробили към Новоподгороднее. Те са успели да се закрепят в югоизточните покрайнини на селото и сега постепенно се струпват в застроената зона с цел да продължат настъплението си към центъра му.

          Разполагането на руски подкрепления се улеснява от мрежа от окопи и горски пояси между селата, които частично прикриват пехотните групи от украинските разузнавателни дронове. Ситуацията обаче остава трудна за руснаците – ВСУ често прибягват до дистанционно миниране и разрушаване на сгради, стремейки се да намалят броя на потенциалните убежища за нападателите.

