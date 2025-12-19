НА ЖИВО
          Фридрих Мерц: Парите ще са в Украйна най-късно втората половина на януари

          Европейският съюз одобри 90 милиарда евро финансиране от ЕС за Украйна, което ще бъде достъпно за страната още в началото на следващата година, съобщава Politico, позовавайки се на изявление на германския канцлер Фридрих Мерц.

          „Очаквам средствата да бъдат налични не по-късно от втората половина на януари“, заяви Мерц, когато беше попитан кога Киев ще получи заема.

          Той също така заяви, че замразените руски активи в Европа ще бъдат използвани за погасяване на заема на Украйна, освен ако Русия доброволно не реши да го направи след края на войната.

          „Замразените руски активи ще останат блокирани, докато Русия не плати репарации на Украйна“, увери той. „Украйна ще трябва да изплати заема едва след като Русия плати репарациите. И ние сме категорични: ако Русия не плати репарациите, ние – в пълно съответствие с международното право – ще използваме замразените руски активи, за да изплатим заема“.

          От своя страна, председателят на Европейския съвет Антонио Коста подчерта, че преговорите за замразените руски активи ще продължат.

          „Дадохме на Комисията мандат да продължи работата по репарационен заем, базиран на замразените активи на Русия“, отбеляза той пред репортери.

          Как ще работи

          Всички страни от ЕС, с изключение на Чехия, Унгария и Словакия, ще обединят 90 милиарда евро общ дълг, обезпечен от бюджета на ЕС. Тези пари ще бъдат предоставени на Украйна като заем през следващите две години.

          След това Киев ще използва бъдещи руски военни репарации, за да изплати дълга си към ЕС. Както обаче лидерите на ЕС написаха в съвместно изявление след срещата на върха, ако Русия откаже да изплати, „ЕС си запазва правото да използва“ замразените си държавни активи „за изплащане на заема“.

          Споразумението гарантира, че Украйна ще може да покрие бюджетния си дефицит от 71,7 милиарда евро през следващата година и да продължи да финансира отбраната си срещу руските войски. Междувременно дипломатите ще „продължат да работят по техническите и правните аспекти“ на репарационен заем, финансиран от паричната стойност на замразените руски активи в целия ЕС, заключава изявлението.

