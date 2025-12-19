Германският парламент прие окончателно законодателни промени, с които се забранява притежанието и закупуването на диазотен оксид, по-известен като райски газ, от лица под 18-годишна възраст. Новината бе съобщена от ДПА, като агенцията акцентира върху все по-широкото разпространение на субстанцията в Германия и употребата ѝ като наркотик по време на партита.

Законопроектът получи одобрението на Бундесрата (горната камара на парламента), след като по-рано бе гласуван и в долната камара (Бундестага). С новите текстове се въвежда пълна забрана за продажбата на райски газ чрез интернет платформи, както и разпространението му чрез вендинг автомати.

Затягането на мерките е продиктувано от високите рискове за здравето, които консумацията на този газ крие, особено за непълнолетните. Експертите предупреждават, че последствията могат да бъдат сериозни – от пълна загуба на съзнание до нанасяне на трайни увреждания на нервната система. Очаква се новите ограничителни правила да влязат в сила през април следващата година.

Междувременно темата остава актуална и в други европейски държави, като френски министър вече поиска райският газ да бъде официално класифициран като наркотик.