НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Гръцки фермери спират движението на „Илинден – Ексохи“ за осем часа

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Днес се предвижда осемчасово затваряне на граничния пункт „Илинден – Ексохи“, съобщиха от Областното пътно управление – Благоевград, по информация на БНР.

          - Реклама -
          Гръцките фермери възобновиха блокадите на ГКПП „Кулата – Промахон“ Гръцките фермери възобновиха блокадите на ГКПП „Кулата – Промахон“

          По данни на институциите гръцките фермери са заявили, че в периода от 12:00 до 20:00 часа няма да пропускат тежкотоварни камиони. Между 16:00 и 19:00 часа обаче блокадата ще обхване всички превозни средства, независимо от вида им.

          От координационния и контактен център на полицейските власти в България и Гърция посочват, че към момента няма яснота дали и за колко време ще бъде затворен другият граничен пункт „Кулата – Промахон“.

          Гръцките фермери отказаха диалог с властта, българските превозвачи търпят сериозни загуби Гръцките фермери отказаха диалог с властта, българските превозвачи търпят сериозни загуби

          Припомня се, че вчера протестът на гръцките фермери доведе до близо осемчасова блокада и на двата гранични пункта.

          Днес се предвижда осемчасово затваряне на граничния пункт „Илинден – Ексохи“, съобщиха от Областното пътно управление – Благоевград, по информация на БНР.

          - Реклама -
          Гръцките фермери възобновиха блокадите на ГКПП „Кулата – Промахон“ Гръцките фермери възобновиха блокадите на ГКПП „Кулата – Промахон“

          По данни на институциите гръцките фермери са заявили, че в периода от 12:00 до 20:00 часа няма да пропускат тежкотоварни камиони. Между 16:00 и 19:00 часа обаче блокадата ще обхване всички превозни средства, независимо от вида им.

          От координационния и контактен център на полицейските власти в България и Гърция посочват, че към момента няма яснота дали и за колко време ще бъде затворен другият граничен пункт „Кулата – Промахон“.

          Гръцките фермери отказаха диалог с властта, българските превозвачи търпят сериозни загуби Гръцките фермери отказаха диалог с властта, българските превозвачи търпят сериозни загуби

          Припомня се, че вчера протестът на гръцките фермери доведе до близо осемчасова блокада и на двата гранични пункта.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Кметът на Перник сезира КЕВР заради липсващото отопление в града

          Десислава Димитрова -
          Кметът на община Перник Станислав Владимиров официално подаде сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с продължаващите нарушения в топлоснабдяването, осъществявано от местното дружество „Топлофикация - Перник“ АД.
          Общество

          КНСБ с декларация: Готови сме за национални протести заради бюджета

          Никола Павлов -
          Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) декларира готовност за национални, браншови и регионални протести, както и за стачни действия в предприятията, с цел...
          Политика

          „Величие“ закри консултациите при Радев след оставката на кабинета „Желязков“

          Дамяна Караджова -
          Най-малката парламентарна формация – „Величие“, проведе консултации с президента Румен Радев за възможностите за съставяне на нов кабинет.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions