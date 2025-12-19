Гръцки фермери спират движението на „Илинден – Ексохи“ за осем часа

Днес се предвижда осемчасово затваряне на граничния пункт„Илинден – Ексохи“, съобщиха от Областното пътно управление – Благоевград, по информация на БНР.
- Реклама -
По данни на институциите гръцките фермери са заявили, че в периода от 12:00 до 20:00 часа няма да пропускат тежкотоварни камиони. Между 16:00 и 19:00 часа обаче блокадата ще обхване всички превозни средства, независимо от вида им.
От координационния и контактен център на полицейските власти в България и Гърция посочват, че към момента няма яснота дали и за колко време ще бъде затворен другият граничен пункт „Кулата – Промахон“.
Припомня се, че вчера протестът на гръцките фермери доведе до близо осемчасова блокада и на двата гранични пункта.
Днес се предвижда осемчасово затваряне на граничния пункт„Илинден – Ексохи“, съобщиха от Областното пътно управление – Благоевград, по информация на БНР.
- Реклама -
По данни на институциите гръцките фермери са заявили, че в периода от 12:00 до 20:00 часа няма да пропускат тежкотоварни камиони. Между 16:00 и 19:00 часа обаче блокадата ще обхване всички превозни средства, независимо от вида им.
От координационния и контактен център на полицейските власти в България и Гърция посочват, че към момента няма яснота дали и за колко време ще бъде затворен другият граничен пункт „Кулата – Промахон“.
Припомня се, че вчера протестът на гръцките фермери доведе до близо осемчасова блокада и на двата гранични пункта.
Кметът на община Перник Станислав Владимиров официално подаде сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с продължаващите нарушения в топлоснабдяването, осъществявано от местното дружество „Топлофикация - Перник“ АД.