Гръцки фермери спират движението на „Илинден – Ексохи“ за осем часа

Днес се предвижда осемчасово затваряне на граничния пункт „Илинден – Ексохи“, съобщиха от Областното пътно управление – Благоевград, по информация на БНР.

По данни на институциите гръцките фермери са заявили, че в периода от 12:00 до 20:00 часа няма да пропускат тежкотоварни камиони. Между 16:00 и 19:00 часа обаче блокадата ще обхване всички превозни средства, независимо от вида им.

От координационния и контактен център на полицейските власти в България и Гърция посочват, че към момента няма яснота дали и за колко време ще бъде затворен другият граничен пункт „Кулата – Промахон“.

Припомня се, че вчера протестът на гръцките фермери доведе до близо осемчасова блокада и на двата гранични пункта.