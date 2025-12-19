Хиляди на улицата с нови искания: протести в София и страната

Нова вълна от протести събра хиляди хора в София и други големи градове в страната. Демонстрациите преминаха мирно, като участниците настояха за промени в Изборния кодекс, за сваляне на охраната на НСО на председателя на „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски и за съдебна реформа.

- Реклама -

Недоволството беше провокирано от опита ревизираният бюджет за 2026 година да бъде внесен за гласуване. Управляващите определиха това като „своеобразен тест“, който показвал лицето на ПП–ДБ. В отговор от коалицията призоваха гражданите да излязат на площада.

С протестите се сля и демонстрацията, обявена преди седмица срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Недоволните настояха той да освободи поста си. Акциите бяха организирани от инициативата „Правосъдие за всеки“.

От Столичната полиция съобщиха, че са били изградени около 20 контролно-пропускателни пункта, на които са проверявани лица с профил на провокатори.

Част от протестиращите заявиха, че исканията им вече не се изчерпват с оттеглянето на бюджета и оставката на кабинета, а включват дълбоки институционални промени. Сред скандиранията имаше и призиви за оставки на ключови политически фигури, както и за прекратяване на охраната на определени политици.

Полицейското присъствие в центъра на София беше засилено. До сериозни инциденти не се стигна, въпреки че след официалния край на протеста за кратко беше блокиран Орлов мост. Движението беше възстановено около 21:00 часа.

Недоволство в Бургас

В Бургас протестът също събра много хора пред сградата на общината. Участниците заявиха, че оттеглянето на бюджета или отделни кадрови решения не са достатъчни и че е необходимо цялостно разграждане на модела на управление. Те настояха за постоянен граждански натиск, оставката на Борислав Сарафов, нов Висш съдебен съвет и гарантиране на машинното гласуване.

Част от хората споделиха лични мотиви за участието си, включително емиграцията на млади хора заради липсата на перспектива и ниското ниво на политическия диалог.

Протести в други градове

Демонстрации имаше и във Варна, Пловдив, Стара Загора, Добрич, Велико Търново и други населени места.

Във Варна протестът започна пред сградата на общината и премина в шествие през центъра на града. Участниците изразиха недоволство от повторните опити за прокарване на бюджета и определиха действията на управляващите като „проба-грешка“ с държавата.

Във Велико Търново граждани заявиха, че няма да приемат решения, вземани без обществено съгласие, и настояха за промяна и различен бюджет.

В Добрич протестиращите поискаха реформи в съдебната система и честни, прозрачни избори, като апелираха младите хора да не губят интерес към обществените процеси.

В Стара Загора и Пловдив демонстранти заявиха готовност за продължаване на протестите и за предсрочни избори, подчертавайки, че настояват за реална промяна и по-добро бъдеще за страната.

Протестиращите в различните градове бяха единни, че натискът върху институциите трябва да продължи, тъй като според тях само активното гражданско участие може да гарантира честни избори, работещи институции и прекъсване на порочните практики в управлението.

Международен отзвук

„Асошиейтед прес“ съобщи, че десетки хиляди хора са изпълнили улиците на София и други големи градове с призиви за честни избори и независима съдебна система, способна да се бори ефективно с корупцията.

Агенцията припомня, че демонстрациите следват протестите от миналата седмица, предизвикани от плановете за по-високи данъци и увеличени държавни разходи, след което правителството оттегли бюджета за 2026 година и подаде оставка.

„Ройтерс“ отбелязва, че основните искания на протестиращите са били за честни избори и съдебна реформа за справяне с корупцията. По време на демонстрациите хората са носели български и европейски знамена, а на един от плакатите е било изписано: „Това не е фарс“.

Агенцията допълва, че президентът Румен Радев провежда консултации с парламентарно представените партии и при неуспех ще назначи служебен кабинет и ще насрочи предсрочни избори, като припомня, че България е провела седем парламентарни вота през последните четири години.