Инцидент на Витоша, има загинал и ранен

Мъж е пострадал при подхлъзване по пътека на Витоша, а в близост до мястото планинските спасители са открили починал турист. Инцидентът е станал в четвъртък, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Сигналът е подаден около обяд от пострадал мъж, който се е подхлъзнал на пътека между Черни връх и село Железница. При придвижването си към мястото на инцидента спасителите са попаднали на тялото на починал човек, за когото се предполага, че също е загинал след подхлъзване.

„Напът към пострадалия спасителите са намерили починал човек, който вероятно също се е подхлъзнал“, уточниха от ПСС.

Пострадалият мъж е бил предаден на медицински екип около 19:30 часа. Акцията по транспортирането на починалия турист е продължила до късно през нощта и е приключила около 1:30 часа тази сутрин.

От Планинската спасителна служба предупреждават, че макар през деня температурите в планината да са сравнително високи и времето да е спокойно и слънчево, в късния следобед и вечерта теренът става изключително рисков.

„Пътеките замръзват и се образува тънък леден филм, който прави движението много опасно“, посочиха от ПСС.

Спасителите апелират туристите да бъдат особено внимателни при зимни и преходни условия и да планират преходите си така, че да не се оказват в планината в късните часове на деня.