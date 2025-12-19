НА ЖИВО
          Инциденти

          Инцидент на Витоша, има загинал и ранен

          Снимка: dnevnik.bg
          Мъж е пострадал при подхлъзване по пътека на Витоша, а в близост до мястото планинските спасители са открили починал турист. Инцидентът е станал в четвъртък, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

          Сигналът е подаден около обяд от пострадал мъж, който се е подхлъзнал на пътека между Черни връх и село Железница. При придвижването си към мястото на инцидента спасителите са попаднали на тялото на починал човек, за когото се предполага, че също е загинал след подхлъзване.

          „Напът към пострадалия спасителите са намерили починал човек, който вероятно също се е подхлъзнал“, уточниха от ПСС.

          Пострадалият мъж е бил предаден на медицински екип около 19:30 часа. Акцията по транспортирането на починалия турист е продължила до късно през нощта и е приключила около 1:30 часа тази сутрин.

          От Планинската спасителна служба предупреждават, че макар през деня температурите в планината да са сравнително високи и времето да е спокойно и слънчево, в късния следобед и вечерта теренът става изключително рисков.

          „Пътеките замръзват и се образува тънък леден филм, който прави движението много опасно“, посочиха от ПСС.

          Спасителите апелират туристите да бъдат особено внимателни при зимни и преходни условия и да планират преходите си така, че да не се оказват в планината в късните часове на деня.

