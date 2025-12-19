ISW: Русия е преувеличила реалните си успехи на фронта в Украйна през 2025 година

Русия твърди, че е завзела над 6300 квадратни километра украинска територия тази година, но тези твърдения са несъвместими с реалността на бойното поле, според доклад на анализаторите от Института за изследване на войната (ISW).

Анализаторите цитират изявления на руския президент Владимир Путин и началника на Генералния щаб Валери Герасимов, според които руските войски са поели пълен контрол над град Северск в Донецка област. Докладът обаче посочва, че овладяването само 77% от града е потвърдено.

Анализаторите цитират и твърдението на Герасимов, че руските войски са превзели Купянск и контролират 50% от Константиновка. ISW отбелязват, че не виждат доказателства за руско напредване в Константиновка, които да съответстват на посочените цифри. Те смятат, че Русия е превзела само около 1,6% от Константиновка, докато присъствието й в града е приблизително 5%.

„Дори максималистичните твърдения на руските военни блогери за настъплението на Русия не са толкова мащабни, колкото тези на Герасимов, тъй като те твърдят, че руските войски са превзели само около 11 процента от града“, се казва в доклада.

Отбелязва се, че на 18 декември Герасимов е заявил, че Русия е превзела над 6300 квадратни километра украинска територия през 2025 г. Междувременно, на 17 декември, руският министър на отбраната Андрей Белоусов говори за 6000 квадратни километра.

Според оценки на ISW, руските войски са превзели 4700 квадратни километра в Украйна от началото на 2025 г. В същото време анализаторите отбелязват, че дори цифрата на Герасимов обхваща само 1,04% от общата площ на Украйна.

Според анализаторите преувеличените твърдения на Герасимов и Белоусов показват бавен темп на настъпление. Следователно те се опитват да създадат впечатление за предполагаема победа на Русия на бойното поле и слабост на отбраната на Украйна.

Смята се, че Герасимов е повторил изявленията на Путин и Белоусов на брифинга, за да разпространи тези наративи сред международната аудитория.