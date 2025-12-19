НА ЖИВО
          ИТН се разделя с Андрей Чорбанов

          Снимка: БГНЕС
          Депутатът Андрей Чорбанов е подал заявление за напускане на парламентарната група на ИТН, което е внесено днес в деловодството на Народното събрание. Информацията беше потвърдена за БНР от парламентарния пресцентър.

          Проф. Андрей Чорбанов е български имунолог и в момента изкарва шестия си мандат като народен представител. В рамките на 49-ото Народно събрание той заемаше и поста заместник-председател.

          Към този момент липсва официален коментар от страна на Андрей Чорбанов относно решението му.

