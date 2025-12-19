ИЗНЕНАДВАЩО: Съдът отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Състав на Софийския градски съд отмени избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК), извършен на Общото събрание на централата на 19 март. Съдът е отменил още решенията за избор на Изпълнително бюро и Контролен съвет.
Решението е постановено по обединено дело, образувано по исковите молби на бившия генерален секретар на БОК Белчо Горанов, както и на Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. В производството Весела Лечева и Слави Бинев са участвали като трети лица – помагачи.
Решението на Софийския градски съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Това развитие е пореден епизод от продължаващата съдебна сага около управлението на БОК. По две от предишните дела СГС се произнесе в полза на Лечева. На 29 октомври друг съдебен състав отхвърли три отделни жалби – на Федерацията по бадминтон и на присъединилите се към нея Живко Вангелов и Пламен Кръстев. На 17 ноември беше отхвърлен и искът на Федерацията по вдигане на тежести, но тогавашният председател на БФВТ Стефан Ботев обжалва решението на втора инстанция.
Паралелно с това продължават и други съдебни производства, свързани с управлението на БОК, включително дело по искова молба на Федерацията по борба.
Ситуацията в Българския олимпийски комитет остава патова, при това по-малко от два месеца преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, което създава сериозно напрежение около подготовката и представителството на България.
По-рано днес Весела Лечева участва в церемонията по награждаването на 10-те най-добри състезатели по спортна стрелба за 2025 година. Освен че бе избрана за председател на БОК, тя е и председател на Българския стрелкови съюз.
