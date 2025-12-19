НА ЖИВО
          Кметът на Перник сезира КЕВР заради липсващото отопление в града

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Кметът на община Перник Станислав Владимиров официално подаде сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с продължаващите нарушения в топлоснабдяването, осъществявано от местното дружество Топлофикация – Перник“ АД. Градоначалникът призова и гражданите да бъдат активни, като изпращат своите жалби до регулатора, става ясно от публикация в страницата на Общината в социалните мрежи.

          В сигнала на Владимиров се подчертава сериозността на ситуацията, като се посочва, че от пореден ден в голяма част от жилищните сгради в Перник отоплението е силно занижено или напълно липсва. Проблемът засяга хиляди домакинства в условията на зимен сезон. В местната администрация вече са постъпили стотици сигнали от потърпевши граждани, които не получават дължимата услуга, въпреки редовното заплащане на сметките си.

          Станислав Владимиров настоява КЕВР да извърши незабавна проверка на топлофикационното дружество, да установи конкретните причини за нарушенията и да предприеме съответните законови мерки и санкции. Целта е бързо възстановяване на нормалното топлоснабдяване и защита на правата на потребителите.

          От своя страна, вчера от „Топлофикация – Перник“ АД съобщиха на сайта си, че „поради възникнала авария на главен топлоизточник е нарушено топлоснабдяването към всички клиенти“.

