КНСБ с декларация: Готови сме за национални протести заради бюджета

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) декларира готовност за национални, браншови и регионални протести, както и за стачни действия в предприятията, с цел защита на правата и доходите на българските граждани. Това се посочва в декларация на Координационния съвет на КНСБ, разпространена от пресцентъра на синдиката.

Повод за острата реакция е решението на Народното събрание да не приеме законите за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година, а вместо това да приложи т.нар. удължителен закон на бюджет 2025.

От синдиката определят този ход като проява на „политическо безсилие“, което ще има тежки последици за стотици хиляди заети в обществения сектор.

„Това решение не е просто техническа процедура – това е директно посегателство върху жизнения стандарт на стотици хиляди работещи българи в обществения сектор“, заявяват от КНСБ.

Според профсъюза най-силно засегнати ще бъдат служителите в образованието, здравеопазването, държавното управление, земеделието, околната среда, сухопътния и железопътния транспорт, културата, отбраната и сигурността, пощенските услуги и други ключови сфери.

КНСБ настоява, че замразяването на заплатите е недопустимо, и изисква индексацията на доходите, заложена в удължителния закон, да бъде изчислявана чрез индекса на потребителските цени, което би позволило ръст на възнагражденията от поне 5 процента.

„При използване на който и да е друг индикатор, увеличението на доходите няма да достигне дори този минимум“, подчертават от синдиката.

В декларацията се предупреждава, че липсата на редовен бюджет поставя в риск функционирането на стратегически отрасли, като напрежението в транспорта, здравеопазването, образованието, държавното управление, социалните услуги, културата, ВиК сектора, земеделието и пощите вече е достигнало критична точка.

„Липсата на средства за адекватно възнаграждение на труда ще доведе до масови напускания на специалисти и колапс на публичните услуги“, алармира КНСБ.

Синдикатът изразява и сериозни притеснения за икономическата стабилност на страната в контекста на въвеждането на еврото. Според организацията липсата на бюджетна предвидимост и нарастващото социално напрежение изпращат негативен сигнал към международните партньори на България.

„Социалният мир не може да бъде жертван в името на политически игри“, категорични са от КНСБ.

От конфедерацията предупреждават, че при запазване на настоящата ситуация социалното напрежение и политическата несигурност ще се задълбочат през следващите месеци, което прави протестните и стачните действия все по-вероятни.