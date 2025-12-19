НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          КНСБ с декларация: Готови сме за национални протести заради бюджета

          0
          25
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) декларира готовност за национални, браншови и регионални протести, както и за стачни действия в предприятията, с цел защита на правата и доходите на българските граждани. Това се посочва в декларация на Координационния съвет на КНСБ, разпространена от пресцентъра на синдиката.

          - Реклама -

          Повод за острата реакция е решението на Народното събрание да не приеме законите за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година, а вместо това да приложи т.нар. удължителен закон на бюджет 2025.

          От синдиката определят този ход като проява на „политическо безсилие“, което ще има тежки последици за стотици хиляди заети в обществения сектор.

          КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8% КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8%

          „Това решение не е просто техническа процедура – това е директно посегателство върху жизнения стандарт на стотици хиляди работещи българи в обществения сектор“, заявяват от КНСБ.

          Според профсъюза най-силно засегнати ще бъдат служителите в образованието, здравеопазването, държавното управление, земеделието, околната среда, сухопътния и железопътния транспорт, културата, отбраната и сигурността, пощенските услуги и други ключови сфери.

          КНСБ настоява, че замразяването на заплатите е недопустимо, и изисква индексацията на доходите, заложена в удължителния закон, да бъде изчислявана чрез индекса на потребителските цени, което би позволило ръст на възнагражденията от поне 5 процента.

          „При използване на който и да е друг индикатор, увеличението на доходите няма да достигне дори този минимум“, подчертават от синдиката.

          В декларацията се предупреждава, че липсата на редовен бюджет поставя в риск функционирането на стратегически отрасли, като напрежението в транспорта, здравеопазването, образованието, държавното управление, социалните услуги, културата, ВиК сектора, земеделието и пощите вече е достигнало критична точка.

          КНСБ към депутатите: Гласувайте редовния бюджет, дори да е на извънредно заседание КНСБ към депутатите: Гласувайте редовния бюджет, дори да е на извънредно заседание

          „Липсата на средства за адекватно възнаграждение на труда ще доведе до масови напускания на специалисти и колапс на публичните услуги“, алармира КНСБ.

          Синдикатът изразява и сериозни притеснения за икономическата стабилност на страната в контекста на въвеждането на еврото. Според организацията липсата на бюджетна предвидимост и нарастващото социално напрежение изпращат негативен сигнал към международните партньори на България.

          „Социалният мир не може да бъде жертван в името на политически игри“, категорични са от КНСБ.

          От конфедерацията предупреждават, че при запазване на настоящата ситуация социалното напрежение и политическата несигурност ще се задълбочат през следващите месеци, което прави протестните и стачните действия все по-вероятни.

          Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) декларира готовност за национални, браншови и регионални протести, както и за стачни действия в предприятията, с цел защита на правата и доходите на българските граждани. Това се посочва в декларация на Координационния съвет на КНСБ, разпространена от пресцентъра на синдиката.

          - Реклама -

          Повод за острата реакция е решението на Народното събрание да не приеме законите за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година, а вместо това да приложи т.нар. удължителен закон на бюджет 2025.

          От синдиката определят този ход като проява на „политическо безсилие“, което ще има тежки последици за стотици хиляди заети в обществения сектор.

          КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8% КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8%

          „Това решение не е просто техническа процедура – това е директно посегателство върху жизнения стандарт на стотици хиляди работещи българи в обществения сектор“, заявяват от КНСБ.

          Според профсъюза най-силно засегнати ще бъдат служителите в образованието, здравеопазването, държавното управление, земеделието, околната среда, сухопътния и железопътния транспорт, културата, отбраната и сигурността, пощенските услуги и други ключови сфери.

          КНСБ настоява, че замразяването на заплатите е недопустимо, и изисква индексацията на доходите, заложена в удължителния закон, да бъде изчислявана чрез индекса на потребителските цени, което би позволило ръст на възнагражденията от поне 5 процента.

          „При използване на който и да е друг индикатор, увеличението на доходите няма да достигне дори този минимум“, подчертават от синдиката.

          В декларацията се предупреждава, че липсата на редовен бюджет поставя в риск функционирането на стратегически отрасли, като напрежението в транспорта, здравеопазването, образованието, държавното управление, социалните услуги, културата, ВиК сектора, земеделието и пощите вече е достигнало критична точка.

          КНСБ към депутатите: Гласувайте редовния бюджет, дори да е на извънредно заседание КНСБ към депутатите: Гласувайте редовния бюджет, дори да е на извънредно заседание

          „Липсата на средства за адекватно възнаграждение на труда ще доведе до масови напускания на специалисти и колапс на публичните услуги“, алармира КНСБ.

          Синдикатът изразява и сериозни притеснения за икономическата стабилност на страната в контекста на въвеждането на еврото. Според организацията липсата на бюджетна предвидимост и нарастващото социално напрежение изпращат негативен сигнал към международните партньори на България.

          „Социалният мир не може да бъде жертван в името на политически игри“, категорични са от КНСБ.

          От конфедерацията предупреждават, че при запазване на настоящата ситуация социалното напрежение и политическата несигурност ще се задълбочат през следващите месеци, което прави протестните и стачните действия все по-вероятни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Кметът на Перник сезира КЕВР заради липсващото отопление в града

          Десислава Димитрова -
          Кметът на община Перник Станислав Владимиров официално подаде сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с продължаващите нарушения в топлоснабдяването, осъществявано от местното дружество „Топлофикация - Перник“ АД.
          Общество

          Гръцки фермери спират движението на „Илинден – Ексохи“ за осем часа

          Десислава Димитрова -
          Днес се предвижда осемчасово затваряне на граничния пункт „Илинден – Ексохи“, съобщиха от Областното пътно управление – Благоевград, по информация на БНР.
          Политика

          „Величие“ закри консултациите при Радев след оставката на кабинета „Желязков“

          Дамяна Караджова -
          Най-малката парламентарна формация – „Величие“, проведе консултации с президента Румен Радев за възможностите за съставяне на нов кабинет.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions