      петък, 19.12.25
          „Кочина с алкохолици" и „Боклук": Пореден ден на скандали в парламента

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Народното събрание започна днешното си заседание с напрегнат дебат, декларации от парламентарните групи и размяна на остри реплики в пленарната зала.

          Основна точка в дневния ред е законопроектът за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по отношение на Фонд „ЕС за Украйна“.

          Участието на България във фонда с принос под формата на държавна гаранция в размер на 10 млн. евро е одобрено от Министерския съвет на 11 октомври 2023 г., се посочва в доклада на бюджетната комисия. Издаването на държавната гаранция е предвидено в чл. 73, т. 2 от Закона за държавния бюджет за 2025 г.

          Фондът е част от инициативата на ЕИБ „ЕС за Украйна“ и има за цел да подпомогне възстановяването на страната чрез участие на държави членки на ЕС, Европейската комисия и други донори.

          Декларации и остър тон в залата

          Заседанието започна с декларации от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Възраждане“.

          От ПП-ДБ декларацията беше посветена на развитието на железопътния превоз. Народният представител Стела Николова заяви, че на 15 декември министърът на транспорта в оставка е взел спорно и прибързано решение, което поставя България пред риск от подписване на 12-годишен договор за пътнически железопътен превоз, създаващ частен монопол.

          „България е на прага да подпише договор, който ще доведе до частен монопол в пътническите железопътни превози“, заяви Николова.

          От формацията настояват процедурата да бъде незабавно прекратена и да се обяви нова, изработена с участието на чуждестранни експерти.

          БОЙ В ПАРЛАМЕНТА: Физически сблъсък между депутат на Пеевски и Радостин Василев (ВИДЕО)

          От „Възраждане“ лидерът Костадин Костадинов излезе с декларация срещу предоставянето на безлихвен кредит за Украйна.

          „Българската държава ще подари между 1 и 1,2 милиарда лева на Украйна“, заяви Костадинов от трибуната.

          По време на изказванията в пленарната зала се чуха реплики като „Не парламент, а кочина с алкохолици“ и „Боклук“, което доведе до остро напрежение.

          Заради размяна на реплики между Костадин Костадинов и Манол Пейков (ПП-ДБ) председателстващият даде 10-минутна почивка.

          Равносметка от АПС

          След възобновяване на заседанието от парламентарната група на АПС направиха политическа равносметка на изминалата година. Явор Хайтов акцентира върху гражданските протести.

          „Светлината, която озари площадите на България, показа ясно общественото недоволство“, заяви Хайтов.

          По думите му хората са поискали всички депутати вкупом да напуснат Народното събрание, а агонията на властта е била очевидна.

          „България не се е отказала от демокрацията, но доверието беше окончателно загубено“, допълни той.

          Според Хайтов именно недоверието към управлението е довело и до подкопаване на доверието в еврото, което налага бързи мерки от страна на служебното правителство. За АПС основен приоритет през 2026 г. остава постигането на мир в Украйна.

          БОЙ В ПАРЛАМЕНТА: Физически сблъсък между депутат на Пеевски и Радостин Василев (ВИДЕО)

          Крими

          Дрогиран шофьор блъсна пешеходец на пешеходна пътека във Видин

          Дамяна Караджова -
          36-годишен водач с положителна проба за наркотични вещества е блъснал пешеходец във Видин, съобщиха от полицията.
          Политика

          „Резултати на годината“: Започна голямата пресконференция на Путин (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Руският президент Владимир Путин започна традиционната си годишна пресконференция „Резултати на годината“, по време на която ще отговаря на въпроси на граждани и журналисти....
          Общество

          Кметът на Перник сезира КЕВР заради липсващото отопление в града

          Десислава Димитрова -
          Кметът на община Перник Станислав Владимиров официално подаде сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с продължаващите нарушения в топлоснабдяването, осъществявано от местното дружество „Топлофикация - Перник“ АД.

          1 коментар

          1. Говори се, че някои наши депутати имат милиони и милиарди, да бъдат така добри, каквито не са, да дадат от собствените си средства колкото искат на украйна, нашето семейство няма желание да финансира корумпетата на украйна и ЕС.

