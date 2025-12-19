Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи остра декларация от парламентарната трибуна, в която обяви, че българското правителство е взело решение да предостави финансова помощ на Украйна в размер между 1 и 1,2 милиарда лева. Според Костадинов, въпреки дълготрайните отричания от страна на властта, протоколите от късно приключило заседание потвърждават, че средствата ще бъдат отпуснати под формата на безвъзмезден и безлихвен кредит.

Председателят на политическата организация поясни, че възстановяването на сумата е обвързано с две условия: Русия да плати репарации след загуба на войната или Европейският съюз да пристъпи към конфискация на замразените руски активи в „Юроклиър“ в Белгия. Костадинов определи и двете хипотези като напълно нереалистични. Той изрази позиция, че Украйна губи военния конфликт, а Белгия категорично отказва да позволи конфискация на активите, тъй като това би нанесло тежък удар върху репутацията на страната и европейската финансова система.

В изказването си депутатът подчерта, че този заем на практика е „подарък“, който ще бъде изплатен от българските данъкоплатци, работници и пенсионери. Той алармира, че в условията на вече предвидени 19 милиарда лева нов дълг в бюджета, отделянето на допълнителен милиард за Киев застрашава финансовата стабилност на България. Костадинов допълни, че средствата се насочват към държава, която е „потънала в корупция“, като се позова на позиции на президента на САЩ Доналд Тръмп и на представители на украинската антикорупционна администрация.

Изявлението на Костадинов предизвика напрежение в пленарната зала и словесни сблъсъци с народни представители от ПП-ДБ, които скандираха „Слава Украина“. Лидерът на „Възраждане“ разкритикува поведението им, заявявайки, че подобни действия уронват престижа на институцията и издават защита на чужди национални интереси.

Костадинов постави под съмнение правомощията на „падналото правителство“ да взема такива решения, които „Възраждане“ счита за незаконни. Той съобщи, че партията му ще внесе проект на решение, с което Народното събрание да отмени предоставянето на средствата веднага след подновяване на заседанията след Нова година. Политикът посочи примера на Чехия, Словакия и Унгария, които вече са отказали да подкрепят този финансов план, и предупреди, че ако решението не бъде ревизирано, ще бъде потърсена политическа и наказателна отговорност. Декларацията завърши с думите „Да живее България“.