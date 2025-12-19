НА ЖИВО
          Кражба посред бял ден: Откраднаха автомобила и инвалидната количка на самотен баща в София

          Възмутителна кражба в София остави тежко болен мъж без единственото му средство за придвижване. Посред бял ден е откраднат автомобилът на Светлозар Дончев, в който се е намирала и инвалидната му количка. Така той остава без възможност да се придвижва до лекарски кабинети и болници.

          Светлозар Дончев сам отглежда 13-годишния си син. Заради прогресиращо заболяване, довело до ампутации, мъжът е напълно нетрудоспособен и автомобилът е бил жизненоважен за ежедневието и лечението му.

          „Не мога да определя какъв човек може да се доближи до автомобил със стикери за инвалид. Количката не е малка, вижда се. Ако този човек имаше съвест, можеше поне нея да свали. Явно му е трябвала колата“, сподели Светлозар пред камерата на „Здравей, България“.

          Кампания за нов старт

          След случая доброволци от фейсбук групата „Татковците на София“ организираха дарителска кампания. Целта е да бъде закупен автомобил втора употреба, тип „комби“, за да може Светлозар да продължи жизненоважното си лечение и да се грижи за сина си.

          Вълна от съпричастност

          Въпреки тежката ситуация Светлозар разказва, че вече е усетил силна подкрепа. Благодарение на дарители инвалидната му количка е възстановена. Той изказа благодарност и към голяма софтуерна компания, чието име дори не знае, но която го подпомага финансово през цялата година.

          „Преди не вярвах в хората, защото не се поздравявахме. Сега го виждам от първо лице – в България има страшно много добри хора и аз оцелявам благодарение на тях. Те слагат хляб на масата ми“, каза през сълзи Светлозар.

          13-годишният му син също помага на баща си, доколкото може, докато двамата очакват своето коледно чудо.

