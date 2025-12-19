Критична ситуация и във Франция: Висок дълг, дефицит, липса на редовен бюджет и удължаване на стария

Съвместната комисия от френски депутати и сенатори не успя да постигне компромис по държавния бюджет за следващата година, което практически изключва възможността той да бъде приет до края на 2025 г.

При това развитие действащият бюджет ще бъде временно удължен в началото на новата година, докато дебатите продължат и в двете камари на парламента.

„Парламентът няма да успее да гласува бюджет преди края на годината“, заяви премиерът Себастиен Льокорню в социалната мрежа X, след като преговорите между сенатори и депутати се провалиха.

Франция, втората по големина икономика в еврозоната, е под силен натиск да овладее бюджетния си дефицит и нарастващия държавен дълг. Опитите за фискална дисциплина обаче се сблъскват с продължаващ политически застой и дълбоки разногласия между парламентарните сили.

Льокорню, който беше назначен през септември и повторно утвърден месец по-късно след падането на двама негови предшественици, пое ангажимент бюджетът да бъде приет без използване на извънредната конституционна процедура за прокарване без гласуване. Това обещание обаче не успя да бъде изпълнено.

Положителен сигнал за правителството дойде във вторник, когато депутатите с минимално мнозинство приеха бюджета за социалното осигуряване. В него беше отложена непопулярната пенсионна реформа до 2028 г. Основният държавен бюджет обаче остава блокиран заради противопоставянето между доминирания от десницата Сенат, настояващ за съкращаване на разходите, и фрагментираната долна камара, в която левицата настоява за по-високи данъчни приходи.

Премиерът обяви, че от понеделник започва консултации с основните политически лидери. По информация на АФП правителството ще се опита да прокара т.нар. „специален закон“, който временно да удължи действието на бюджета и да позволи на държавата да продължи да събира данъци и да изплаща заплати след 1 януари.

„Това е временна кръпка, за да може държавата да функционира“, заяви говорителят на правителството Мод Брежон, като подчерта, че устойчиво решение ще изисква парламентарно съгласие през новата година.

Управителят на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало предупреди, че удължаването на стария бюджет е само краткосрочно решение и ще доведе до дефицит, значително по-висок от целевото равнище.

Френският държавен дълг е третият по големина в Европейския съюз след този на Гърция и Италия и е близо два пъти над допустимия праг от 60% от БВП. По данни на INSEE през третото тримесечие съотношението дълг към БВП достига 117%.