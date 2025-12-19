Лалов: От години призоваваме за РАДИКАЛИЗАЦИЯ! Да влезем хиляди в Съдебната палата и ВСС!

„Оставки получаваме, но получаваме ли истинска промяна?“ Този въпрос зададе адвокатът и кандидат за главен прокурор Методи Лалов.

Според него се налагат реални действия за промяна, а не само призиви за оставки и протести. Лалов настоява за „радикализацията, за която с БОЕЦ и Манол Глишев призоваваме от години“. Той поиска от ПП-ДБ да призоват за „истински блокаж на институциите“.

„Другата седмица да влезем в Съдебната палата няколко хиляди човека, да напълним коридорите, фоайетата и съдебните зали и да блокираме тази „Мека“ на корупцията и на зависимата държава, в работно време и дни наред!“, призова Лалов.

Той допълни:

„Трябва да отидем във Висшия съдебен съвет и да пометем физически, да влязат хиляди хора във ВСС и да махнем онези безобразници!“

Лалов подчерта, че отговорността за това е на политическите сили, които ръководят протеста. Той поиска от тях да представят списък на бъдещи членове на ВСС и главен прокурор, защото „на мястото на калинките ще дойдат неможачи или разни неориентирани, които нямаме за кога да чакаме“. Той изброи и примерни имена, като включи и себе си – Михаил Екимджиев, Николай Хаджигенов, Велислав Величков, Андрей Янкулов.