Лалов: От години призоваваме за РАДИКАЛИЗАЦИЯ! Да влезем хиляди в Съдебната палата и ВСС!

„Оставки получаваме, но получаваме ли истинска промяна?“ Този въпрос зададе адвокатът и кандидат за главен прокурор Методи Лалов.
Според него се налагат реални действия за промяна, а не само призиви за оставки и протести. Лалов настоява за „радикализацията, за която с БОЕЦ и Манол Глишев призоваваме от години“. Той поиска от ПП-ДБ да призоват за „истински блокаж на институциите“.
Той допълни:
Лалов подчерта, че отговорността за това е на политическите сили, които ръководят протеста. Той поиска от тях да представят списък на бъдещи членове на ВСС и главен прокурор, защото „на мястото на калинките ще дойдат неможачи или разни неориентирани, които нямаме за кога да чакаме“. Той изброи и примерни имена, като включи и себе си – Михаил Екимджиев, Николай Хаджигенов, Велислав Величков, Андрей Янкулов.
- Реклама -
