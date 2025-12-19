НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Лалов: От години призоваваме за РАДИКАЛИЗАЦИЯ! Да влезем хиляди в Съдебната палата и ВСС!

          0
          132
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Оставки получаваме, но получаваме ли истинска промяна?“ Този въпрос зададе адвокатът и кандидат за главен прокурор Методи Лалов.

          - Реклама -

          Според него се налагат реални действия за промяна, а не само призиви за оставки и протести. Лалов настоява за „радикализацията, за която с БОЕЦ и Манол Глишев призоваваме от години“. Той поиска от ПП-ДБ да призоват за „истински блокаж на институциите“.

          „Другата седмица да влезем в Съдебната палата няколко хиляди човека, да напълним коридорите, фоайетата и съдебните зали и да блокираме тази „Мека“ на корупцията и на зависимата държава, в работно време и дни наред!“, призова Лалов.

          Той допълни:

          „Трябва да отидем във Висшия съдебен съвет и да пометем физически, да влязат хиляди хора във ВСС и да махнем онези безобразници!“

          Лалов подчерта, че отговорността за това е на политическите сили, които ръководят протеста. Той поиска от тях да представят списък на бъдещи членове на ВСС и главен прокурор, защото „на мястото на калинките ще дойдат неможачи или разни неориентирани, които нямаме за кога да чакаме“. Той изброи и примерни имена, като включи и себе си – Михаил Екимджиев, Николай Хаджигенов, Велислав Величков, Андрей Янкулов.

          „Оставки получаваме, но получаваме ли истинска промяна?“ Този въпрос зададе адвокатът и кандидат за главен прокурор Методи Лалов.

          - Реклама -

          Според него се налагат реални действия за промяна, а не само призиви за оставки и протести. Лалов настоява за „радикализацията, за която с БОЕЦ и Манол Глишев призоваваме от години“. Той поиска от ПП-ДБ да призоват за „истински блокаж на институциите“.

          „Другата седмица да влезем в Съдебната палата няколко хиляди човека, да напълним коридорите, фоайетата и съдебните зали и да блокираме тази „Мека“ на корупцията и на зависимата държава, в работно време и дни наред!“, призова Лалов.

          Той допълни:

          „Трябва да отидем във Висшия съдебен съвет и да пометем физически, да влязат хиляди хора във ВСС и да махнем онези безобразници!“

          Лалов подчерта, че отговорността за това е на политическите сили, които ръководят протеста. Той поиска от тях да представят списък на бъдещи членове на ВСС и главен прокурор, защото „на мястото на калинките ще дойдат неможачи или разни неориентирани, които нямаме за кога да чакаме“. Той изброи и примерни имена, като включи и себе си – Михаил Екимджиев, Николай Хаджигенов, Велислав Величков, Андрей Янкулов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Близо 164 кг хероин, предназначени за България, задържани на турско-иранската граница

          Десислава Димитрова -
          На митническия пункт Гюрбулак край град Догубеязит в Източна Турция турските власти са предотвратили опит за нелегален трафик на 163,9 килограма хероин, който е трябвало да бъде пренесен през Турция до България.
          Политика

          Министерството на отбраната сключи договор за над 4000 пистолета за Сухопътните войски

          Десислава Димитрова -
          МО е подписало рамково споразумение за доставка на повече от 4000 пистолета за нуждите на Сухопътните войски, съобщи министърът на отбраната в оставка Запрянов.
          Общество

          БДЖ с ново разписание и повече връзки между населените места заради празниците

          Дамяна Караджова -
          От началото на седмицата „БДЖ – Пътнически превози“ работи с ново разписание.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions