Лудогорец ще зимува на 7 точки зад Левски след успех над Берое

Лудогорец завърши подобаващо календарната година в Първа лига, след като в отложен мач от шестия кръг на първенството отнесе намиращия се в тежка криза Берое с 4:0 под Аязмото.

- Реклама -

Шампионите на направиха едно от най-силните си първи полувремена, но в края му се оттеглиха на почивка с два гола аванс след бързите интервенции на Петър Станич и Квадво Дуа. Отново Дуа, който липсваше много на атаката на разградчани, оформи класиката в 54-та минута, за да сложи край на интригата, а в края остана време и за попадение от страна на Бърнард Текпетей.

Така Лудогорец на Пер-Матиас Хьогмо ще зимува на седем точки от лидера Левски. С 37 пункта на втората позиция е и ЦСКА 1948, което предразполага за интригуващ втори полусезон в родния шампионат. Берое е 13-и с 16 точки, като е в серия от десет последователни срещи без успех в елита.

Лудогорец ще играе с Левски за Суперкупата на България на 3 февруари, преди да гостува на Локомотив София в „Надежда“. Берое подновява кампанията си в Първа лига с визита на Ботев Пд в поредно издание на Битката за Тракия.