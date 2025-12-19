НА ЖИВО
          Любо Ганев: Свършиха билетите за двубоя между България и Полша

          "МОК признава избора на Весела Лечева, което е напълно нормално. Надявам се нещата да се решат по-бързо, да се чувстват по-спокойно спортистите. Самата институция БОК не заслужава такова отношение"" - каза президентът по повод ситуацията около Българския олимпийски комитет

          Снимка: БГНЕС
          Председателят на БФ Волейбол Любомир Ганев говори пред медиите след церемонията по връчване на наградите „Спортен Икар“ за 2025 година. Бившият състезател говори за предстоящото Европейско първенство както и за ситуацията около БОК.

          „Най-успешната и най-емоционалната година. Започнахме с историческата титла на момичетата до 19 г. Това е първата световна титла отборно в женско направление. Радвам се, че завършихме с второто място на мъжете на Световното първенство. Показахме, че можем да обединим нацията, тези момчета показаха не само на какво са способни, но и ни дадоха увереност, че правим нещата по правилния начин. Имаме Европейско първенство – който не знае какъв подарък да направи за Коледа на своя приятел или приятелка, да купи билет, защото свършват. Вече за България – Полша няма билети. Имаме и двата отбора – и мъжете, и жените, участваме в Лига на нациите. Сигурен съм, че следващата година ще бъде също толкова вълнуваща“, започна Ганев с равносметка за изминаващата година.

          На въпрос относно това какво мисли за групата ни на Европейското, на което сме един от домакините, той сподели: „Групата е тежка, нормално е. На това европейско са най-добрите 24 държави. Полша е фаворит, но, както знаете, топката е кръгла, от женски род. Със сигурност ще се опитаме да покажем най-доброто, на което сме способни. Момчетата ще се готвят при същите условия на базата в Самоков, която е страхотна. От 1 септември ще сме в София, където в зала „Арена 8888″ ще започнем подготовка за самото първенство. Стартираме на 9 септември срещу Северна Македония, след това имаме седем мача до 23 септември. Надявам се да се поздравим със седем победи и да се класираме за финалната фаза в Италия“.

          Ганев бе запитан и за запалването на децата към волейбола след успехите на девойките и мъжете. „С над 40% се увеличи броят деца, които искат да играят волейбол. За съжаление, много от клубовете връщат деца, защото не разполагат с достатъчно зали. В момента точно това говорим с общинската и държавната власти. Да се направят тренировъчни зали. Колкото повече деца се запишат за даден спорт, толкова повече могат да станат спортисти“.

          Не беше подмината и темата с Българския олимпийски комитет. Ганев беше категоричен, че институцията не заслужава подобно отношение и че Общото събрание на 19 март е минало безупречно, но трябва да се изчака решението на съда. „Това е един момент, за който предпочитам да не говоря. Не е никак добре за българския спорт. Знаете, че бях в Изпълнителното бюро, когато Стефка Костадинова беше председател, Весела Лечева също ми предложи. МОК признава избора на Весела Лечева, което е напълно нормално. Съдът се произнася тук няколко години. Надявам се нещата да се решат по-бързо, да се чувстват по-спокойно спортистите. Самата институция БОК не заслужава такова отношение“.

          „Не мога да кажа в чия страна трябва да се решат. Събранието протече безупречно. Аз лично, който съм присъствал на много събрания, нямам никаква забележка. Когато съдът се произнесе. Със сигурност работата на състезателите и отборите, които заминават за Олимпиадата, няма да бъдат провалени. Водят се разговори с МОК, екипировката е осигурена, но нещата ще се получат“, допълни Любо Ганев.

