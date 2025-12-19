Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев обяви от парламентарната трибуна преди минути, че ко-водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова е отстранена от медията. Народният представител не посочи конкретни източници за твърдението си, а към момента от телевизията не са излезли с официална позиция за потвърждение или отричане на информацията.

Мария Цънцарова стана титуляр в предаването „Тази сутрин“ в тандем със Златомир Йочев, след като Антон Хекимян напусна медията, за да се кандидатира за кмет на София от ГЕРБ.

Името на журналистката бе замесено в дискусии за политическа безпристрастност на 10 декември. В деня на мащабния протест, довел до падането на кабинета на ГЕРБ, БСП, ИТН и „Ново начало“, водещата се появи в ефир с чаша с надпис „Време за истинска промяна“ (Time to make real change). Това предизвика вълна от коментари относно уместността лице на най-голямата национална медия да изразява, макар и косвено, политически пристрастия.

Изданието „Труд news“ припомня наблюдения на анализатори, според които Цънцарова често подхожда с различен стандарт към събеседниците си – задавайки остри въпроси на едни политически сили, докато поддържа по-мек тон към представителите на ПП-ДБ.

На 18 декември историкът и политически анализатор Кристиян Шкварек също коментира поведението на водещата по повод интервюто ѝ с лидера на партия МЕЧ Радостин Василев. Той отбеляза, че критичният ѝ подход е селективен:

„Супер, остра и критична журналистика. Опитвам се, обаче, да си спомня кога последно Цънцарова е поставяла на подобен кръстосан разпит за абсолютно същото нещо един Ивайло Мирчев, който от месеци усилено се опитва да влезе в ролята на бияч. Дали имаше толкова остър и укорителен разпит след сценката му пред кабинета на Пеевски? Или след заканите за шамари и юмруци при Светльо Иванов? Камо ли пък на някой от лидерите на ПП да се подготвят капани с техни неприятни видеа, които да им се пуснат по време на интервюто“, написа Шкварек.

Николай Стайков, бивш заместник-главен редактор на „Капитал“ и считан за близък до ПП-ДБ, също коментира ситуацията с думите: „Май някой не е чул, че следващите протести ще са пред телевизиите“.