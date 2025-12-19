НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Марк Рюте: САЩ, Унгария и Словакия блокират влизането на Украйна в НАТО, трябват гаранции за сигурност

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че присъединяването на Украйна към НАТО е блокирано от САЩ, Унгария и Словакия. Следователно, в този случай, твърди той, Украйна се нуждае от гаранции за сигурност, за да сключи мирно споразумение.

          Рюте обясни, че фундаментален аспект на НАТО е, че всяка държава от евроатлантическия регион може да кандидатства за членство. А по време на миналогодишната среща на върха във Вашингтон съюзниците се споразумяха за необратимия път на Украйна към НАТО.

          „Има обаче и практически аспект: няколко съюзници заявиха, че няма да дадат съгласието си и следователно няма да подкрепят единодушието относно присъединяването на Украйна към НАТО. Това са държави като Унгария, САЩ, Словакия и може би няколко други“, заяви Рюте.

          Затова, добави ръководителят на Алианса, възниква въпросът: ако бъде сключено мирно споразумение, как може да се предотврати повторна руска атака срещу Украйна? И тук, според Рюте, на помощ трябва да дойдат гаранциите за сигурност, които в момента се разработват и се състоят от три нива:

          Първото ниво са Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които ще бъдат първата линия на защита; Второто ниво са мерките, които „коалицията на желаещите“ разработва през последните няколко години;

          Третото ниво е подкрепата на САЩ.

          „Американският президент заяви през август, че иска САЩ да бъдат част от тези гаранции за сигурност. И сега продължават дискусиите за това какво точно ще означава това и как ще изглежда този колективен пакет от гаранции за сигурност. Това в момента се обсъжда“, добави Рюте.

