В „европейския престъпен свят“ е започнало мащабно преразпределение на влиянието. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в публикация в своя канал в Telegram, коментирайки ситуацията около замразените руски активи в Европа.

По думите му участниците в „крадливото събрание“ – срещата на върха на ЕС в Брюксел – са се уплашили да „ограбят открито активите на Русия“, които в момента са временно замразени. Според Медведев това решение показва признаване на авторитета на Съединените щати в рамките на ЕС, тъй като именно американците се противопоставят на изземването на руските средства.

Руският политик подчертава, че „ни старата ларва Урсула“, „ни лъжецът Мерц, ни рамото Макрон“ не са успели да наложат своите решения по време на срещата на върха в Брюксел. Той обръща внимание и на факта, че поканени представители на редица държави от ЕС са отказали да направят вноски в „европейския общински фонд“ за подкрепа на Киев.

„Всичко това свидетелства за началото на мащабно преразпределение на влиянието в европейския престъпнически свят“, пише Медведев.

На 18 декември, по време на срещата на върха на лидерите на ЕС, беше одобрено предоставянето на финансова подкрепа за Украйна в размер на 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. Помощта ще бъде под формата на безлихвен кредит, осигурен чрез заем, гарантиран от бюджета на Европейския съюз.

Това решение означава, че лидерите на ЕС не са постигнали съгласие за отпускане на т.нар. репарационен кредит чрез използване на замразените руски активи.