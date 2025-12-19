Министерството на отбраната сключи договор за над 4000 пистолета за Сухопътните войски

Министерството на отбраната е подписало рамково споразумение за доставка на повече от 4000 пистолета за нуждите на Сухопътните войски, съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на парламентарния контрол.

Той уточни, че в актуалното портфолио с проекти на ведомството не съществува отделен проект за придобиване на 9х19 мм многозаряден пистолет, свързан с цялостното превъоръжаване на Българската армия.

По думите на Запрянов, през 2024 г., по искане на командването на Сухопътните войски, е проведена обществена поръчка за придобиване на стрелково оръжие, реализирана чрез рамкови споразумения в шест обособени позиции. Една от тях е била за доставка на 9х19 мм многозаряден пистолет комплект, като за изпълнител е избран участникът с най-ниска предложена цена.

Министърът посочи, че избраната фирма ще достави пистолет Springfield Armory Echelon 4.5, произведен в Хърватия, който напълно отговаря на техническата спецификация, изготвена по заявка на Сухопътните войски.

Запрянов допълни, че решението за избор на изпълнител не е било обжалвано, а на 29 септември 2025 г. е сключено рамково споразумение за доставка на 4327 броя 9х19 мм многозаряден пистолет комплект. Срокът на договора е 48 месеца, а стойността му възлиза на 3 240 923 лв. без ДДС.

В отговор на друг въпрос министърът съобщи, че в Министерството на отбраната е взето решение да бъде създадена специална работна група, която да анализира състоянието, натовареността, възможностите за развитие и реалната необходимост от функционирането на военните клубове.

Едва след приключване на този процес ще бъде изготвена окончателна оценка относно тяхното управление и бъдеще. Предварителните данни показват, че военните клубове продължават да изпълняват ролята си на центрове за военно-патриотично възпитание на младите хора.

Според Запрянов, в условията на динамично променяща се среда за сигурност и съвременни предизвикателства пред националната отбрана, тяхната роля за популяризиране на военната професия, както и за възпитание в патриотизъм и гражданска отговорност, става още по-значима.

Той подчерта, че позицията на Министерството остава категорична – да не се предприемат действия по прехвърляне на управлението на военните клубове, докато не бъде направен пълен и задълбочен анализ на тяхната дейност и обществена значимост.