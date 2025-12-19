Митнически служители на пункт „Капитан Андреево“ предотвратиха опит за незаконен внос на благородни метали на значителна стойност. При инспекция на лек автомобил, влизащ в страната от Турция, са задържани златни и платинени накити, оценени на 413 898 лева.
Превозното средство с чужда регистрация е пристигнало на пункта вчера, като в него са пътували двама души. Въз основа на метода „анализ на риска“, автомобилът и пътниците са били селектирани за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват укрити четири пакета с накити от бял и жълт метал. Пакетите са били скрити в джобовете на якето на пътника – 45-годишен турски гражданин.
Назначената експертиза установява, че откритите предмети включват 368,07 грама бижута от 14 и 18-каратово злато, както и 32,70 грама платина. Общата левова равностойност на контрабандната стока е 413 898 лева. Накитите са иззети, а по случая е образувано досъдебно производство, водено от разследващ митнически инспектор.
Под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково, 45-годишният турски гражданин е привлечен като обвиняем за извършеното престъпление по Наказателния кодекс. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и забрана да напуска пределите на Република България без изрично разрешение на прокуратурата. Разследването продължава.
