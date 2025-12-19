НА ЖИВО
          Митничари откриха контрабандно злато и платина за над 413 000 лева на „Капитан Андреево"

          Митнически служители на пункт „Капитан Андреево“ предотвратиха опит за незаконен внос на благородни метали на значителна стойност. При инспекция на лек автомобил, влизащ в страната от Турция, са задържани златни и платинени накити, оценени на 413 898 лева.

          Превозното средство с чужда регистрация е пристигнало на пункта вчера, като в него са пътували двама души. Въз основа на метода „анализ на риска“, автомобилът и пътниците са били селектирани за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват укрити четири пакета с накити от бял и жълт метал. Пакетите са били скрити в джобовете на якето на пътника – 45-годишен турски гражданин.

          Назначената експертиза установява, че откритите предмети включват 368,07 грама бижута от 14 и 18-каратово злато, както и 32,70 грама платина. Общата левова равностойност на контрабандната стока е 413 898 лева. Накитите са иззети, а по случая е образувано досъдебно производство, водено от разследващ митнически инспектор.

          Под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково, 45-годишният турски гражданин е привлечен като обвиняем за извършеното престъпление по Наказателния кодекс. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и забрана да напуска пределите на Република България без изрично разрешение на прокуратурата. Разследването продължава.

