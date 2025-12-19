НА ЖИВО
          Мръсен въздух над София и Пловдив в тихото декемврийско време

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          През изминалата нощ в редица градове в страната са отчетени високи концентрации на атмосферни замърсители. В часовете около полунощ измервателните станции в София са регистрирали над 350 микрограма фини прахови частици на кубичен метър въздух.

          Още по-високи стойности са отчетени в Пловдив, където концентрациите са надхвърлили 400 микрограма на кубичен метър.

          По данни на индекса на Европейската комисия качеството на въздуха в двата най-големи града в страната е определено като „изключително замърсено“.

          Мъглите и тихото време през последните дни създадоха условия за задържане и натрупване на замърсители в ниските атмосферни слоеве. Според прогнозите раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък, което би трябвало да доведе до подобряване на качеството на въздуха.

