Над 1 млрд. лева в бюджета от пътни такси, отчете МРРБ

МРРБ, АПИ и тол управлението отчитат рекордна събираемост на пътни такси от над 1 милиард лева. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов.

„Това беше цел, поставена още в началото на създаването на тол системата", каза Иванов.

По думите му резултатът е постигнат след предприемането на редица мерки, включително и законодателни промени.

Рекордни приходи отчете и Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Наистина тази година постигнахме рекордни приходи. От страна на тол управлението има над 1 милиард лева приходи. Вътрешните приходи в АПИ също са рекордни – над 100 милиона лева”, заяви председателят на Управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев.

Директорът на тол управлението проф. Олег Асенов подчерта, че резултатът е постигнат след ясно планиране и подобряване на контрола.

„Не беше трудно да съберем 1 милиард. Направихме план как да го направим. Подобрихме значително експлоатационната готовност на системата, особено в нейната част от контролни функции. Когато поехме управлението, имаше 140 работещи рамки, което беше по-малко от 50%. В момента сме достигнали над 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм”, каза проф. Асенов.

Той отчете и значително увеличение на проверките – от 100–120 хиляди годишно в минали периоди до 265 000 през настоящата година.

„Също е увеличена събираемостта от така наречените компенсаторни механизми преди административното правоприлагане, които директно постъпват в бюджета. Там имаме увеличение с повече от 30%. Ще достигнем 40 милиона събираемост от тези приходи”, допълни проф. Асенов.

От тол управлението съобщиха още, че са активирани всички функционалности на системата, заложени в първоначалния проект. Одобрен е стандартизиран тип измервател за средна скорост, както и е стартирана процедура по калибриране на везните за претегляне в движение.

„Също така стартирахме процедурата за калибриране на везните за претегляне в движение”, каза проф. Асенов.

Председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев заяви, че агенцията е в пълна готовност за зимното поддържане на пътищата и очакваните снеговалежи до края на годината. По време на празничните дни ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили, за да се улесни трафикът на леките коли.

Тежкотоварният трафик ще бъде спрян от 14:00 до 20:00 часа във всички направления, излизащи от София по магистралите, в предпразничните дни и в първия празничен ден. В последния празничен ден ще бъде ограничено движението на камионите към столицата.

„По магистрала „Тракия“ се очаква около 30–40 хиляди автомобила в най-натоварения ден да излязат от София в посока Пловдив и Бургас”, каза Вълчев.

Очакванията са най-интензивен трафик да има на 20, 23 и 24 декември.