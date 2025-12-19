Над 1 млрд. лева в бюджета от пътни такси, отчете МРРБ

МРРБ, АПИ и тол управлението отчитат рекордна събираемост на пътни такси от над 1 милиард лева. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов.
По думите му резултатът е постигнат след предприемането на редица мерки, включително и законодателни промени.
Рекордни приходи отчете и Агенция „Пътна инфраструктура“.
Директорът на тол управлението проф. Олег Асенов подчерта, че резултатът е постигнат след ясно планиране и подобряване на контрола.
Той отчете и значително увеличение на проверките – от 100–120 хиляди годишно в минали периоди до 265 000 през настоящата година.
От тол управлението съобщиха още, че са активирани всички функционалности на системата, заложени в първоначалния проект. Одобрен е стандартизиран тип измервател за средна скорост, както и е стартирана процедура по калибриране на везните за претегляне в движение.
Председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев заяви, че агенцията е в пълна готовност за зимното поддържане на пътищата и очакваните снеговалежи до края на годината. По време на празничните дни ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили, за да се улесни трафикът на леките коли.
Тежкотоварният трафик ще бъде спрян от 14:00 до 20:00 часа във всички направления, излизащи от София по магистралите, в предпразничните дни и в първия празничен ден. В последния празничен ден ще бъде ограничено движението на камионите към столицата.
Очакванията са най-интензивен трафик да има на 20, 23 и 24 декември.
МРРБ, АПИ и тол управлението отчитат рекордна събираемост на пътни такси от над 1 милиард лева. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов.
По думите му резултатът е постигнат след предприемането на редица мерки, включително и законодателни промени.
Рекордни приходи отчете и Агенция „Пътна инфраструктура“.
Директорът на тол управлението проф. Олег Асенов подчерта, че резултатът е постигнат след ясно планиране и подобряване на контрола.
Той отчете и значително увеличение на проверките – от 100–120 хиляди годишно в минали периоди до 265 000 през настоящата година.
От тол управлението съобщиха още, че са активирани всички функционалности на системата, заложени в първоначалния проект. Одобрен е стандартизиран тип измервател за средна скорост, както и е стартирана процедура по калибриране на везните за претегляне в движение.
Председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев заяви, че агенцията е в пълна готовност за зимното поддържане на пътищата и очакваните снеговалежи до края на годината. По време на празничните дни ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили, за да се улесни трафикът на леките коли.
Тежкотоварният трафик ще бъде спрян от 14:00 до 20:00 часа във всички направления, излизащи от София по магистралите, в предпразничните дни и в първия празничен ден. В последния празничен ден ще бъде ограничено движението на камионите към столицата.
Очакванията са най-интензивен трафик да има на 20, 23 и 24 декември.