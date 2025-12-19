НА ЖИВО
          Наводнения и отменени полети след мощни бури в ОАЕ (ВИДЕО)

          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Гръмотевичните бури продължават да създават сериозни проблеми в Обединените арабски емирства, като проливни дъждове вече доведоха до наводнени улици в Дубай и Абу Даби.

          Заради усложнената обстановка властите отправиха призив към жителите да останат по домовете си, да избягват рискови зони, податливи на наводнения, и да ограничат пътуванията, тъй като нестабилното време се задържа.

          В резултат на тежките условия авиокомпаниите Emirates и flydubai отмениха или пренасрочиха редица полети. От Министерството на човешките ресурси и емиратизацията (MoHRE) препоръчаха частните компании в засегнатите райони да преминат към дистанционна работа на 19 декември, а в Абу Даби беше взето решение за прекратяване на обществени събития.

          По време на бурята 27-годишният индийски гражданин Салман Фариз е загинал в Рас ал Хайма, след като стена се е срутила вследствие на силните валежи.

          От Националния център по метеорология (NCM) предупреждават, че валежите и гръмотевичните бури ще продължат, като са възможни градушка, силни ветрове, прашни условия и бурно море на територията на цялата страна.

