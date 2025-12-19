НА ЖИВО
          Война

          Навроцки: Русия е неоимперска, постъсветска държава -Полша подкрепя санкциите и ударите по „сенчестия флот"

          Президентът на Полша Карол Навроцки заяви по време на съвместна пресконференция с украинския си колега Володимир Зеленски на 19 декември във Варшава, че и двамата споделят мнението, че Русия е „неоимперска, постсъветска“ държава, която представлява заплаха за региона, предава „Зеркало недели“.

          Навроцки подчерта важността на продължаващата подкрепа на Полша за Украйна, като се има предвид, че в миналото полската помощ и 90% от общата европейска помощ за Украйна са идвали през неговата страна, благодарение на бившия полски президент Анджей Дуда.

          „Действията на Русия разрушават международния ред, потъпкват принципите на международното право и допринасят за дестабилизацията на политическите системи. Винаги сме разбирали това в Полша“, отбеляза полският президент.

          Той отбелязва, че двете страни напълно координират позициите си по стратегически въпроси, но добавя, че има усещане, че Украйна не е оценила правилно подкрепата на Полша, въпрос, който той повдигна по време на разговорите си със Зеленски.

          Навроцки също така заявява, че посещението на Зеленски е „лоша новина за Москва“.

          Полският президент подчерта подкрепата на страната си за санкции срещу Русия, удари срещу „сенчестия флот“ и прехвърляне на замразените активи на Украйна.

          Навроцки също така похвали президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязвайки, че той е единственият лидер, способен да принуди Путин да направи отстъпки по отношение на Украйна, за да се постигне мирно разрешаване на войната.

