НС излезе в близо едномесечна ваканция за празниците

Народното събрание излиза в триседмична ваканция след днешното последно пленарно заседание на 51-ия парламент.

От понеделник, 22 декември, народните представители няма да провеждат заседания и ще бъдат в почивка до 10 януари 2026 година. Това съобщи заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов.