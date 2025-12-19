НС излезе в близо едномесечна ваканция за празниците

НА ЖИВО
          Народното събрание излиза в триседмична ваканция след днешното последно пленарно заседание на 51-ия парламент.

          От понеделник, 22 декември, народните представители няма да провеждат заседания и ще бъдат в почивка до 10 януари 2026 година. Това съобщи заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов.

          „Следващото пленарно заседание е насрочено за 14 януари 2026 г., сряда“, обяви Ангелов от парламентарната трибуна.

