Обвинение за кражба на 3,2 млн. лв. срещу собственик на пловдивската болница „Селена“

Районната прокуратура – Пловдив повдигна обвинение за кражба в особено големи размери срещу Николай Йорданов, който по документи е собственик на болница „Селена“. Това беше съобщено на официален брифинг, на който районният прокурор Петър Петров представи подробности по случая, станал публично известен през последната седмица.

С разрешение на наблюдаващия прокурор бяха оповестени конкретни факти от разследването. По данни на държавното обвинение на 5 декември 2025 г. 52-годишният Йорданов, поддържал близки лични отношения с д-р Ангел Ставрев, го освобождава от управителските му функции в две дружества, свързани с дейността на болница „Селена“. Йорданов е придобил три дружества, имащи отношение към лечебното заведение, преди около четири години, като д-р Ставрев е бил управител на две от тях.

След отстраняването му собственикът сключва договори с трима счетоводители за консултантски услуги, както и с охранителна фирма, поела сигурността на болницата. Паралелно с това са открити нови банкови сметки в евро и швейцарски франкове на името на бившата съпруга на Йорданов.

На 8 декември Йорданов влиза в болницата, отключва кабинета на д-р Ставрев и се настанява в него. Пред помещението е поставена жива охрана, а впоследствие и СОТ. По-късно същия ден, по негово разпореждане, трите счетоводителки са сформирани в комисия за проверка на наличните средства в касата в кабинета.

Съставен е протокол, според който в касата са открити пари в евро и швейцарски франкове с обща левова равностойност около 1,8 млн. лева. Впоследствие са изготвени разходни ордери и сумите са внесени по новооткритите банкови сметки. От една от сметките в швейцарски франкове е извършен превод от 200 000 лева към трето лице, което не е контрагент на болницата.

Според прокуратурата, въпреки че произходът на средствата не е бил напълно изяснен, те не са запечатани и иззети, а са разпределени и преведени. В хода на разследването д-р Ангел Ставрев е представил документи за произхода на парите, както и свидетелски показания, че средствата са се намирали в касата. На тази база Николай Йорданов е привлечен като обвиняем за кражба на обща стойност 3,2 млн. лева.

Заместник-директорът на ОД на МВР – Пловдив комисар Пламен Иванов съобщи, че служителите на „Икономическа полиция“ са извършили значителен обем оперативна работа в рамките на една седмица, като предстоят допълнителни разпити и експертизи.

На този етап обвинение е повдигнато единствено срещу Николай Йорданов. При евентуална осъдителна присъда законът предвижда между 3 и 15 години лишаване от свобода, както и конфискация на имущество.

Пред медиите Йорданов отрече да става дума за 3 млн. лева, като заяви, че сумата е около 1,8 млн. лева и е внесена по банкови сметки на болницата. Той представи и банкови извлечения за 580 000 швейцарски франка, 230 000 евро и 143 000 лева. От своя страна д-р Ангел Ставрев твърди, че средствата са лични и че Йорданов е бил запознат с тях. По думите му той е покривал задължения на дружества, свързани със собственика, и е бил отстранен като управител без негово знание.