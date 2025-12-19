НА ЖИВО
          ОФИЦИАЛНО: Радев обяви кога връчва първия мандат

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Румен Радев ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, посочен от ГЕРБ-СДС, след Нова година.

          Това съобщи самият той по време на последната консултация – тази с „Величие“.

          Очаквайте подробности!

          Президентът Румен Радев ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, посочен от ГЕРБ-СДС, след Нова година.

          Това съобщи самият той по време на последната консултация – тази с „Величие“.

          Очаквайте подробности!

