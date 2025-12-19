- Реклама - - Реклама - - Реклама - НачалоБългарияПолитика ОФИЦИАЛНО: Радев обяви кога връчва първия мандат 19 декември 2025 I 10:22 0 703 Снимка: БГНЕС Никола Павлов СподелиСподеляне FacebookViberTwitterWhatsAppCopy URL Никола Павлов FacebookViberTwitterWhatsAppCopy URL Президентът Румен Радев ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, посочен от ГЕРБ-СДС, след Нова година.- Реклама - Това съобщи самият той по време на последната консултация – тази с „Величие“. Очаквайте подробности! Краят на консултациите: „Величие“ е при президента Румен Радев (НА ЖИВО) Президентът Румен Радев ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, посочен от ГЕРБ-СДС, след Нова година.- Реклама - Това съобщи самият той по време на последната консултация – тази с „Величие“. Очаквайте подробности! Краят на консултациите: „Величие“ е при президента Румен Радев (НА ЖИВО) google-news Последвайте Евроком в Google News СВЪРЗАНИ НОВИНИ Общество Кметът на Перник сезира КЕВР заради липсващото отопление в града Десислава Димитрова - 19.12.25, 10:59 Кметът на община Перник Станислав Владимиров официално подаде сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с продължаващите нарушения в топлоснабдяването, осъществявано от местното дружество „Топлофикация - Перник“ АД. Общество Гръцки фермери спират движението на „Илинден – Ексохи“ за осем часа Десислава Димитрова - 19.12.25, 10:48 Днес се предвижда осемчасово затваряне на граничния пункт „Илинден – Ексохи“, съобщиха от Областното пътно управление – Благоевград, по информация на БНР. Общество КНСБ с декларация: Готови сме за национални протести заради бюджета Никола Павлов - 19.12.25, 10:41 Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) декларира готовност за национални, браншови и регионални протести, както и за стачни действия в предприятията, с цел... ОСТАВИ КОМЕНТАР Отказ Коментар: Моля, въведете коментар! Име: Моля, въведете името си тук - Реклама - ТОП ДНЕСТОП 14 ДНИ Зареждане… Зареждане… - Реклама - - Реклама - - Реклама -