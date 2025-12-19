НА ЖИВО
          Опасно мръсен въздух в София: Въвеждат зелен билет

          Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт във връзка с прогнозата за образуване на мъгли и задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве през уикенда.

          За първи път през този сезон мярката ще важи в събота, неделя и понеделник – 20, 21 и 22 декември. В същите дни буферните паркинги на метрото ще бъдат безплатни за всички жители и гости на столицата.

          Въвеждането на Зеления билет е по препоръка на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), който прогнозира условия за задържане на замърсители над града.

          „Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме“, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

          Зеленият билет е на цена 1 лев, валиден е за цял ден и може да бъде закупен с банкова карта в превозните средства, от водачите, онлайн през уебпортала на Центъра за градска мобилност, както и от касите на ЦГМ и „Метрополитен“. Той ще важи и за нощния градски транспорт.

          От Столична община напомнят, че от 1 декември в София е в сила нискоемисионната зона. До момента Столичният инспекторат е изпратил 976 покани за съставяне на актове, като са връчени 41 акта – 38 в „Малък ринг“ и 3 в „Голям ринг“.

          От 1 януари 2026 г. за втора поредна година ще влезе в сила забраната за отопление на твърдо гориво в девет столични района: „Средец“, „Красно село“, „Изгрев“, „Илинден“, „Студентски“, „Оборище“, „Възраждане“, „Лозенец“ и „Триадица“. От 2029 г. мярката ще обхване цялата територия на Столична община.

          Паралелно с това продължава набирането на заявления по програмата за подмяна на отоплителни уреди (ПОС 2021–2027). До момента са подадени над 4 500 заявления, като се очаква проектът да доведе до спестяване на 220,8 тона годишно емисии на фини прахови частици.

          Като допълнителни мерки ще се извършва интензивно миене и метене на уличните платна, а от общината препоръчват да се ограничи престоят на деца на открито в детските градини и училищата през дните с повишено замърсяване.

