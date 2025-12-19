Лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ – Бойко Борисов и Делян Пеевски, да бъдат освободени от охраната си, осигурявана от Националната служба за охрана (НСО). Това решение бе гласувано единодушно от депутатите във вътрешната комисия по предложение на ПП-ДБ, като подкрепа дадоха и представителите на партиите на Борисов и Пеевски.

Още преди началото на заседанието Делян Пеевски изрази готовност сам да се откаже от услугите на НСО, определяйки внесените текстове като популизъм. Той припомни, че необходимостта от охрана се преценява на всеки шест месеца от междуведомствена комисия. Лидерът на „ДПС – Ново начало“ съобщи, че е изпратил писмо до институцията, за да разбере кога изтича срокът за неговата охрана, с надеждата казусът да бъде разгледан преди депутатското събиране. „Те да преценят, ако няма нужда – аз ще приема решението на комисията, както и в миналото съм се отказвал. Но няма да позволя популистки да оставят народни представители и други държавни служители да останат без охрана. Това е несериозно“, заяви Пеевски.

Междувременно той напусна кабинет 222А в Народното събрание, като уточни, че помещението остава „музей на сглобката“, а той ще използва други кабинети, предоставени на партията.

От ПП-ДБ вече направиха няколко опита за промени в Закона за НСО, целящи службата да охранява единствено председателя на Народното събрание, но тези текстове не бяха приети. Едно от основните искания на свикания в четвъртък протест беше именно премахването на охраната на Борисов и Пеевски.

От ГЕРБ подкрепиха законопроекта, но Маноил Манев подчерта, че охраната на техния лидер се назначава по закон, базиран „с куп факти и обстоятелства, които са налични не само в службите в България“, а не на лично желание. За да докажат, че не се страхуват от отнемането на охраната, от партията гласуваха „за“, но Манев уточни, че ще има редакции преди второто четене. Председателят на вътрешната комисия бе категоричен, че НСО няма да бъде закрита, тъй като е един от символите на държавността.

Административният секретар на НСО Емил Кожухаров отбеляза, че Законът за НСО е сред най-често променяните през последните месеци. Началникът на службата ген. Емил Тонев увери, че ще изпълнят закона във вида, в който бъде приет от Народното събрание.

По време на дебатите съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира: „Никой не може да се сравни с охраната на Пеевски – един формално обикновен депутат е по-охраняван от президента и човека, който 3 пъти е бил премиер“. Божидар Божанов допълни, че законът не се прави само заради един човек, а касае двама или повече души. Той настоя за премахване на грифа „секретно“ относно причините за назначаване на охрана и призова законът да бъде окончателно приет в рамките на настоящия парламент.

Бойко Рашков от ПП отправи въпрос към шефа на НСО дали е свиквана комисията за оценка на заплахите спрямо Пеевски. Ген. Тонев отговори лаконично: „Има писмо, комисията не се е събрала, има отговор, но той може да бъде даден на закрито заседание“.

Паралелно с това, от „Има такъв народ“ (ИТН) внесоха законопроект за възстановяване на възможността НСО да осигурява транспорт за администрацията на президента. През октомври секретарите на Румен Радев бяха лишени от служебни автомобили по искане на „ДПС – Ново начало“ след случай с голям кортеж във Варна. Тогава държавният глава демонстративно използва личния автомобил на съпругата си. В мотивите си от ИТН посочват: „Тази промяна сериозно затруднява дипломатическата дейност на президентската институция, включително и протоколните ѝ задължения“.