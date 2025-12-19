По-ниски такси и обучение във Великобритания: какви са условията за българските студенти

Български студенти отново ще имат възможност да учат във Великобритания при значително по-ниски такси, макар и за ограничен период от една академична година. Това става възможно, след като Лондон обяви завръщането си към европейската програма за студентски обмен „Еразъм“, от която страната се оттегли след Брекзит.

- Реклама -

Кандидатстването ще започне от средата на следващата година. Великобритания се ангажира да внесе 570 милиона паунда за участието си в програмата през учебната 2027–2028 година. По договорените условия страната ще се възползва от 30% намаление на дължимата вноска, постигнато след продължителни и трудни преговори между Лондон и Брюксел за връщането ѝ в „Еразъм“.

Очаква се засилен интерес към програмата и голям брой кандидат-студенти, включително от България. До момента около 15 000 български студенти са се обучавали в различни университети в рамките на Европейския съюз.

Съществена разлика спрямо последните години е разширеният обхват на програмата. Освен обучение в университети, „Еразъм“ вече включва и професионални обучения, както и възможности за обучение на преподаватели. Всяка година около 1,5 милиона души в Европа се възползват от програмата.

По линия на „Еразъм“ студентите ще заплащат такси на равнище с тези за местните студенти във Великобритания, които са около 9 535 паунда годишно. Освен това участниците ще могат да кандидатстват за стипендии и да получават финансова подкрепа за покриване на ежедневните си разходи.

Ограничение остава фактът, че участниците няма да получат британска диплома. За много студенти обаче програмата ще предостави възможност за натрупване на международен опит, създаване на контакти и ориентиране към бъдеща кариера или работа на Острова.

Кандидатстването ще се осъществява чрез университетите, в които студентите вече се обучават.