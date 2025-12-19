НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и Технологии

          По-ниски такси и обучение във Великобритания: какви са условията за българските студенти

          0
          12
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Български студенти отново ще имат възможност да учат във Великобритания при значително по-ниски такси, макар и за ограничен период от една академична година. Това става възможно, след като Лондон обяви завръщането си към европейската програма за студентски обмен „Еразъм“, от която страната се оттегли след Брекзит.

          - Реклама -

          Кандидатстването ще започне от средата на следващата година. Великобритания се ангажира да внесе 570 милиона паунда за участието си в програмата през учебната 2027–2028 година. По договорените условия страната ще се възползва от 30% намаление на дължимата вноска, постигнато след продължителни и трудни преговори между Лондон и Брюксел за връщането ѝ в „Еразъм“.

          Очаква се засилен интерес към програмата и голям брой кандидат-студенти, включително от България. До момента около 15 000 български студенти са се обучавали в различни университети в рамките на Европейския съюз.

          Великобритания наложи санкции на още руски петролни компании Великобритания наложи санкции на още руски петролни компании

          Съществена разлика спрямо последните години е разширеният обхват на програмата. Освен обучение в университети, „Еразъм“ вече включва и професионални обучения, както и възможности за обучение на преподаватели. Всяка година около 1,5 милиона души в Европа се възползват от програмата.

          По линия на „Еразъм“ студентите ще заплащат такси на равнище с тези за местните студенти във Великобритания, които са около 9 535 паунда годишно. Освен това участниците ще могат да кандидатстват за стипендии и да получават финансова подкрепа за покриване на ежедневните си разходи.

          Ограничение остава фактът, че участниците няма да получат британска диплома. За много студенти обаче програмата ще предостави възможност за натрупване на международен опит, създаване на контакти и ориентиране към бъдеща кариера или работа на Острова.

          Кандидатстването ще се осъществява чрез университетите, в които студентите вече се обучават.

          Български студенти отново ще имат възможност да учат във Великобритания при значително по-ниски такси, макар и за ограничен период от една академична година. Това става възможно, след като Лондон обяви завръщането си към европейската програма за студентски обмен „Еразъм“, от която страната се оттегли след Брекзит.

          - Реклама -

          Кандидатстването ще започне от средата на следващата година. Великобритания се ангажира да внесе 570 милиона паунда за участието си в програмата през учебната 2027–2028 година. По договорените условия страната ще се възползва от 30% намаление на дължимата вноска, постигнато след продължителни и трудни преговори между Лондон и Брюксел за връщането ѝ в „Еразъм“.

          Очаква се засилен интерес към програмата и голям брой кандидат-студенти, включително от България. До момента около 15 000 български студенти са се обучавали в различни университети в рамките на Европейския съюз.

          Великобритания наложи санкции на още руски петролни компании Великобритания наложи санкции на още руски петролни компании

          Съществена разлика спрямо последните години е разширеният обхват на програмата. Освен обучение в университети, „Еразъм“ вече включва и професионални обучения, както и възможности за обучение на преподаватели. Всяка година около 1,5 милиона души в Европа се възползват от програмата.

          По линия на „Еразъм“ студентите ще заплащат такси на равнище с тези за местните студенти във Великобритания, които са около 9 535 паунда годишно. Освен това участниците ще могат да кандидатстват за стипендии и да получават финансова подкрепа за покриване на ежедневните си разходи.

          Ограничение остава фактът, че участниците няма да получат британска диплома. За много студенти обаче програмата ще предостави възможност за натрупване на международен опит, създаване на контакти и ориентиране към бъдеща кариера или работа на Острова.

          Кандидатстването ще се осъществява чрез университетите, в които студентите вече се обучават.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Наука и Технологии

          Mozilla превръща Firefox в AI браузър до три години

          Пламена Ганева -
          Firefox ще надхвърли представата за класически интернет браузър. Mozilla обяви амбициозен план за трансформиране на Firefox в браузър, задвижван от изкуствен интелект, като целта...
          Космос

          Астрономически календар за 2026 г.: Какво можем да видим в небето?

          Никола Павлов -
          През 2026 година ще има две пълни слънчеви затъмнения, съобщи за БТА директорът на Народната астрономическа обсерватория с планетариум (НАОП) – Варна Свежина Димитрова. Първото...
          Наука и Технологии

          Disney влиза в света на AI: 200 героя оживяват чрез OpenAI

          Пламена Ганева -
          Уолт Дисни и OpenAI официално обявиха тригодишно лицензионно партньорство, което ще позволи на потребителите да създават AI-генерирани видеа с повече от 200 култови персонажа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions