Пловдивският апелативен съд постанови по-строга присъда за Рангел Бизюрев, увеличавайки наказанието му от 15 на 17 години лишаване от свобода. Той е подсъдим за убийството на Димитър Малинов, извършено на 20 юли 2023 г. в село Цалапица. Магистратите аргументираха решението си в мотиви, изложени на над 40 страници, като потвърдиха заключенията на Окръжен съд – Пловдив, че именно Рангел е нанесъл ударите на жертвата.

- Реклама -

В рамките на процеса са извършени пет технически експертизи на видеоматериали и снимки. Съдът е отхвърлил като доказателство определени доброволно предадени видеофайлове, тъй като експертите са констатирали, че те са били манипулирани със софтуер, използващ изкуствен интелект, и точните промени в тях не могат да бъдат установени. Безспорно е доказано мястото на престъплението, като версията за конфликт на друга локация е напълно опровергана от свидетелските показания.

Разследването е установило категорично механизма на нанесените телесни повреди. Освен удари в тялото, Бизюрев е нанесъл на Малинов и „2-3 удара тип „ъперкът“ в лицето, довели до счупване на носните кости. Според медицинските експертизи смъртта е настъпила в рамките на 5 до 7 минути вследствие на задушаване, причинено от аспирация на кръв. Апелативните съдии приемат, че деянието не е извършено с „особена жестокост“ по смисъла на закона, тъй като не са проявени садизъм или ярост, а смъртта е настъпила като съвкупен резултат от причинените увреждания.

Съдът отхвърля тезата на прокуратурата за пряк умисъл за убийство. Прието е, че подсъдимият е действал с евентуален умисъл – не е целял пряко смъртта, но е допускал настъпването ѝ, проявявайки безразличие към резултата от силните удари. След побоя той се е върнал, за да провери състоянието на жертвата, осъзнавайки възможността за фатален край.

Увеличаването на наказанието се базира на превес на отегчаващите вината обстоятелства. Магистратите посочват, че Бизюрев е проявил непропорционална агресия спрямо безпомощен човек, пренебрегвайки молбите му да спре. Особено внимание се обръща на действията му след престъплението – счупване на телефона на жертвата, изхвърляне на личната карта и организиране на закопаването на тялото. На следващия ден, без признаци на разкаяние, Рангел е заминал на море.

Присъдата в частта за обезщетенията на близките, възлизащи общо на 530 000 лв., е потвърдена. Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.