НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          По-тежко наказание за Рангел Бизюрев: 17 години затвор за убийството в Цалапица

          0
          27
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Пловдивският апелативен съд постанови по-строга присъда за Рангел Бизюрев, увеличавайки наказанието му от 15 на 17 години лишаване от свобода. Той е подсъдим за убийството на Димитър Малинов, извършено на 20 юли 2023 г. в село Цалапица. Магистратите аргументираха решението си в мотиви, изложени на над 40 страници, като потвърдиха заключенията на Окръжен съд – Пловдив, че именно Рангел е нанесъл ударите на жертвата.

          - Реклама -
          До дни: Рангел Бизюрев обжалва присъдата за убийството на Митко от Цалапица До дни: Рангел Бизюрев обжалва присъдата за убийството на Митко от Цалапица

          В рамките на процеса са извършени пет технически експертизи на видеоматериали и снимки. Съдът е отхвърлил като доказателство определени доброволно предадени видеофайлове, тъй като експертите са констатирали, че те са били манипулирани със софтуер, използващ изкуствен интелект, и точните промени в тях не могат да бъдат установени. Безспорно е доказано мястото на престъплението, като версията за конфликт на друга локация е напълно опровергана от свидетелските показания.

          Разследването е установило категорично механизма на нанесените телесни повреди. Освен удари в тялото, Бизюрев е нанесъл на Малинов и „2-3 удара тип „ъперкът“ в лицето, довели до счупване на носните кости. Според медицинските експертизи смъртта е настъпила в рамките на 5 до 7 минути вследствие на задушаване, причинено от аспирация на кръв. Апелативните съдии приемат, че деянието не е извършено с „особена жестокост“ по смисъла на закона, тъй като не са проявени садизъм или ярост, а смъртта е настъпила като съвкупен резултат от причинените увреждания.

          Съдът отхвърля тезата на прокуратурата за пряк умисъл за убийство. Прието е, че подсъдимият е действал с евентуален умисъл – не е целял пряко смъртта, но е допускал настъпването ѝ, проявявайки безразличие към резултата от силните удари. След побоя той се е върнал, за да провери състоянието на жертвата, осъзнавайки възможността за фатален край.

          Платиха му да мълчи: Нов скандален обрат по случая „Цалапица“ Платиха му да мълчи: Нов скандален обрат по случая „Цалапица“

          Увеличаването на наказанието се базира на превес на отегчаващите вината обстоятелства. Магистратите посочват, че Бизюрев е проявил непропорционална агресия спрямо безпомощен човек, пренебрегвайки молбите му да спре. Особено внимание се обръща на действията му след престъплението – счупване на телефона на жертвата, изхвърляне на личната карта и организиране на закопаването на тялото. На следващия ден, без признаци на разкаяние, Рангел е заминал на море.

          Присъдата в частта за обезщетенията на близките, възлизащи общо на 530 000 лв., е потвърдена. Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.

          Пловдивският апелативен съд постанови по-строга присъда за Рангел Бизюрев, увеличавайки наказанието му от 15 на 17 години лишаване от свобода. Той е подсъдим за убийството на Димитър Малинов, извършено на 20 юли 2023 г. в село Цалапица. Магистратите аргументираха решението си в мотиви, изложени на над 40 страници, като потвърдиха заключенията на Окръжен съд – Пловдив, че именно Рангел е нанесъл ударите на жертвата.

          - Реклама -
          До дни: Рангел Бизюрев обжалва присъдата за убийството на Митко от Цалапица До дни: Рангел Бизюрев обжалва присъдата за убийството на Митко от Цалапица

          В рамките на процеса са извършени пет технически експертизи на видеоматериали и снимки. Съдът е отхвърлил като доказателство определени доброволно предадени видеофайлове, тъй като експертите са констатирали, че те са били манипулирани със софтуер, използващ изкуствен интелект, и точните промени в тях не могат да бъдат установени. Безспорно е доказано мястото на престъплението, като версията за конфликт на друга локация е напълно опровергана от свидетелските показания.

          Разследването е установило категорично механизма на нанесените телесни повреди. Освен удари в тялото, Бизюрев е нанесъл на Малинов и „2-3 удара тип „ъперкът“ в лицето, довели до счупване на носните кости. Според медицинските експертизи смъртта е настъпила в рамките на 5 до 7 минути вследствие на задушаване, причинено от аспирация на кръв. Апелативните съдии приемат, че деянието не е извършено с „особена жестокост“ по смисъла на закона, тъй като не са проявени садизъм или ярост, а смъртта е настъпила като съвкупен резултат от причинените увреждания.

          Съдът отхвърля тезата на прокуратурата за пряк умисъл за убийство. Прието е, че подсъдимият е действал с евентуален умисъл – не е целял пряко смъртта, но е допускал настъпването ѝ, проявявайки безразличие към резултата от силните удари. След побоя той се е върнал, за да провери състоянието на жертвата, осъзнавайки възможността за фатален край.

          Платиха му да мълчи: Нов скандален обрат по случая „Цалапица“ Платиха му да мълчи: Нов скандален обрат по случая „Цалапица“

          Увеличаването на наказанието се базира на превес на отегчаващите вината обстоятелства. Магистратите посочват, че Бизюрев е проявил непропорционална агресия спрямо безпомощен човек, пренебрегвайки молбите му да спре. Особено внимание се обръща на действията му след престъплението – счупване на телефона на жертвата, изхвърляне на личната карта и организиране на закопаването на тялото. На следващия ден, без признаци на разкаяние, Рангел е заминал на море.

          Присъдата в частта за обезщетенията на близките, възлизащи общо на 530 000 лв., е потвърдена. Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Австралия предаде на Украйна 12 танка Abrams

          Иван Христов -
          Австралия достави последната партида от 49 танка Abrams на Украйна като част от пакета си за военна помощ, съобщава ABC. „Първите 37 танка пристигнаха през...
          Политика

          Министерството на отбраната сключи договор за над 4000 пистолета за Сухопътните войски

          Десислава Димитрова -
          МО е подписало рамково споразумение за доставка на повече от 4000 пистолета за нуждите на Сухопътните войски, съобщи министърът на отбраната в оставка Запрянов.
          Общество

          БДЖ с ново разписание и повече връзки между населените места заради празниците

          Дамяна Караджова -
          От началото на седмицата „БДЖ – Пътнически превози“ работи с ново разписание.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions