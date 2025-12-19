НА ЖИВО
          Погром за час: разследването разкри подробности за вандализма на Централните гробища

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 29-годишния мъж, който разруши 215 надгробни плочи и урни на Централните софийски гробища. По делото излязоха нови данни, според които извършителят е с богато криминално минало.

          Задържаният е добре познат на полицията, с предишни осъждания за кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотици. Към момента на извършване на деянието той е изтърпявал условна присъда за кражби. Пред разследващите мъжът е признал, че е действал под въздействието на алкохол. Той е заявил, че си спомня какво е направил, но не е дал смислено обяснение за мотивите си.

          Разследването е установило, че вандалският акт е извършен от един човек и в рамките на кратък период – между 20:00 и 21:00 часа. Мъжът е преминал както през старата, така и през новата част на гробищния парк, като е събарял надгробните плочи само с ръце и крака. При падането върху бетонната настилка повечето от тях са се счупили. Не са използвани никакви допълнителни инструменти.

          Първоначално сигналът е бил за около 150–160 повредени паметника, но след пълен обход на мястото броят им е нараснал до 215. Сигналът до Второ РУ–СДВР е подаден в 08:44 часа на следващата сутрин от служители на гробищния парк.

          Щети за близо 100 000 лева

          По данни на общинското предприятие „Гробищни паркове“ материалните щети се оценяват на около 100 000 лева. Значителна част от надгробните плочи вече са възстановени от управата на парка, с изключение на напълно унищожените.

          От полицията уточняват, че вътрешната охрана на гробищния парк е задължение на общинската фирма „Егида“, а районното управление отговаря за външния периметър и реагира при подадени сигнали.

          Обвинението срещу мъжа е по чл. 216, ал. 5 от Наказателния кодекс – за унищожаване и повреждане на имущество, довело до значителни вреди. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 10 години, като не е предвидена глоба за възстановяване на нанесените щети.

