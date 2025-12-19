Politico: Планът на ЕС за замразените руски активи се провали

Европейските правителства не успяха да постигнат споразумение за прехвърлянето на замразените руски активи на Украйна след срещата на върха в Брюксел, което е сериозен удар за германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, пише Politico.

Вместо това страните бяха принудени да се споразумеят за извънреден план за действие, основан на съвместния дълг на ЕС, за който белгийският премиер Барт де Вевер настояваше седмици наред и който се смяташе за малко вероятен до последните часове преди постигането на споразумението. В допълнителен удар по единството на ЕС, три държави – Унгария, Словакия и Чехия – няма да участват.

„В крайна сметка, след днес, нашата подкрепа за Украйна е гарантирана“, заяви датският премиер Мете Фредериксен след срещата на върха.

Въпреки че споразумението позволява на всички да претендират за победа, то не е решението, за което Германия и Европейската комисия се застъпваха в навечерието на срещата на върха.

„Разбира се, на някои хора това не им хареса… те искат да накажат [руския президент Владимир] Путин, като вземат парите му“, заяви Де Вевер, визирайки първоначалния план за използване на руски активи. „Но „политиката не е емоционално упражнение“ и рационалността надделя“.

Лидерите се споразумяха да вземат съвместно назаем от 90 милиарда евро, за да финансират двугодишен заем за Украйна. Това ще бъде гарантирано от общия бюджет на ЕС. Макар че тази опция беше привлекателна за страните от Юга, тя не се радваше на подкрепата на Германия и нейните северноевропейски съюзници, които традиционно се противопоставят на гарантирането на облигации за своите силно задлъжнели колеги.

Като отстъпка на Германия, лидерите отвориха възможността за използване на замразени руски активи за изплащане на заема за Украйна. Но това е въпрос, който предстои да бъде решен.

„Разбира се, това не е първата опция, но най-важното е финансирането за Украйна да бъде осигурено“, казва източник на изданието.

„Вероятно знаете анимационния филм „Замръзналото кралство“? Все още искам да вярвам, че то в крайна сметка ще се размрази и ще има щастлив край“, добави втори служител на правителството на ЕС.

Но „очаквахме повече“, казват събеседниците на изданието.