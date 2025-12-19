Полицията със засилени мерки за празниците: очаква се пик на трафика на 23 и 24 декември

Декември е сред най-натоварените месеци за пътното движение в страната, поради което органите на реда и институциите са предприели допълнителни мерки за повишаване на безопасността. Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков.

По думите му от началото на седмицата се извършват засилени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества от водачите. Само през последните четири–пет дни са установени над 150 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

„Очакванията ни са за сериозно натоварване на пътния трафик по време на коледно-новогодишните празници, затова мерките започват още от днес“, заяви Близнаков.

Той уточни, че МВР работи в координация с Агенция „Пътна инфраструктура“, като се предвиждат ограничения за тежкотоварния трафик и допълнителни действия за гарантиране на сигурността както по пътищата, така и в районите на търговските центрове и по граничните изходи на страната.

Според данните, с които разполагат органите на реда, въпреки засиленото движение има основания за умерен оптимизъм. От началото на годината се отчита спад на тежките пътнотранспортни произшествия в сравнение със същия период на миналата година. Броят на ранените е намалял с около 10%, а загиналите са с 22 души по-малко.

От отдел „Пътна полиция“ към СДВР съобщиха, че са изведени допълнителни екипи по входно-изходните артерии на София, както и в районите около големите търговски центрове. Към момента трафикът в столицата е нормален, но се очаква засилване още в следващите часове, като най-интензивно движение се прогнозира на 23 и 24 декември.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че са въведени ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Забрани ще бъдат в сила на 23 и 30 декември между 12:00 и 20:00 часа по всички автомагистрали в страната. На 4 януари ще бъде въведено ограничение за движение на камиони в посока София. В района на автомагистрала „Струма“, край Симитли, в посока Кулата ще бъдат осигурени две ленти за движение с цел облекчаване на трафика.