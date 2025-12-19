Полицията със засилени мерки за празниците: очаква се пик на трафика на 23 и 24 декември

Декември е сред най-натоварените месеци за пътното движение в страната, поради което органите на реда и институциите са предприели допълнителни мерки за повишаване на безопасността. Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков.
По думите му от началото на седмицата се извършват засилени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества от водачите. Само през последните четири–пет дни са установени над 150 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотици.
Той уточни, че МВР работи в координация с Агенция „Пътна инфраструктура“, като се предвиждат ограничения за тежкотоварния трафик и допълнителни действия за гарантиране на сигурността както по пътищата, така и в районите на търговските центрове и по граничните изходи на страната.
Според данните, с които разполагат органите на реда, въпреки засиленото движение има основания за умерен оптимизъм. От началото на годината се отчита спад на тежките пътнотранспортни произшествия в сравнение със същия период на миналата година. Броят на ранените е намалял с около 10%, а загиналите са с 22 души по-малко.
От отдел „Пътна полиция“ към СДВР съобщиха, че са изведени допълнителни екипи по входно-изходните артерии на София, както и в районите около големите търговски центрове. Към момента трафикът в столицата е нормален, но се очаква засилване още в следващите часове, като най-интензивно движение се прогнозира на 23 и 24 декември.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че са въведени ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Забрани ще бъдат в сила на 23 и 30 декември между 12:00 и 20:00 часа по всички автомагистрали в страната. На 4 януари ще бъде въведено ограничение за движение на камиони в посока София. В района на автомагистрала „Струма“, край Симитли, в посока Кулата ще бъдат осигурени две ленти за движение с цел облекчаване на трафика.
