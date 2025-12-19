Последното заседание на парламента за годината започна със спор за Украйна

Днес се провежда последното редовно заседание на Народното събрание за тази година, което започна с остри спорове между парламентарните групи. Повод за напрежението стана ратифицирането на споразумение за финансова подкрепа за Украйна.

- Реклама -

Решението е взето от Министерския съвет през 2023 г. и предвижда участието на България под формата на гаранция в размер на 10 милиона евро. Законопроектът е част от инициатива на Европейския съюз, насочена към подкрепа за възстановяването на украинската държава.

Дебатът се проведе в полупразна пленарна зала, но това не попречи на размяната на остри реплики между народните представители.

„Българската държава ще подари между милиард и милиард и 200 милиона лева на корумпирания фашистки режим на Зеленски. Внасяме още днес проект на решение да отмени това незаконно и нелегитимно решение”, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

От ГЕРБ-СДС отговориха, че подобни ангажименти задължително минават през парламента.

„Всеки финансов ангажимент на България трябва да бъде разгледен в НС и да се вземе решение в него, така че не трябва да предопределяте, че нещо се случва на тъмно. Въпросното решение е подписано на 11 октомври 2023 г., а протоколът за споразумението е от 27 юни 2024 г. Това, че влиза година по-късно, е проблем”, поясни Христо Гаджев.

От ПП-ДБ защитиха необходимостта от подкрепа за Украйна.