Последното заседание на парламента за годината започна със спор за Украйна

Днес се провежда последното редовно заседание на Народното събрание за тази година, което започна с остри спорове между парламентарните групи. Повод за напрежението стана ратифицирането на споразумение за финансова подкрепа за Украйна.
Решението е взето от Министерския съвет през 2023 г. и предвижда участието на България под формата на гаранция в размер на 10 милиона евро. Законопроектът е част от инициатива на Европейския съюз, насочена към подкрепа за възстановяването на украинската държава.
Дебатът се проведе в полупразна пленарна зала, но това не попречи на размяната на остри реплики между народните представители.
От ГЕРБ-СДС отговориха, че подобни ангажименти задължително минават през парламента.
От ПП-ДБ защитиха необходимостта от подкрепа за Украйна.
