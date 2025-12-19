НА ЖИВО
          Политика

          Последното заседание на парламента за годината започна със спор за Украйна

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес се провежда последното редовно заседание на Народното събрание за тази година, което започна с остри спорове между парламентарните групи. Повод за напрежението стана ратифицирането на споразумение за финансова подкрепа за Украйна.

          Решението е взето от Министерския съвет през 2023 г. и предвижда участието на България под формата на гаранция в размер на 10 милиона евро. Законопроектът е част от инициатива на Европейския съюз, насочена към подкрепа за възстановяването на украинската държава.

          Бойко Борисов: Побеждавали сме и с машини, и с хартия (ВИДЕО)

          Дебатът се проведе в полупразна пленарна зала, но това не попречи на размяната на остри реплики между народните представители.

          „Българската държава ще подари между милиард и милиард и 200 милиона лева на корумпирания фашистки режим на Зеленски. Внасяме още днес проект на решение да отмени това незаконно и нелегитимно решение”, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          От ГЕРБ-СДС отговориха, че подобни ангажименти задължително минават през парламента.

          „Всеки финансов ангажимент на България трябва да бъде разгледен в НС и да се вземе решение в него, така че не трябва да предопределяте, че нещо се случва на тъмно. Въпросното решение е подписано на 11 октомври 2023 г., а протоколът за споразумението е от 27 юни 2024 г. Това, че влиза година по-късно, е проблем”, поясни Христо Гаджев.

          От ПП-ДБ защитиха необходимостта от подкрепа за Украйна.

          „Това са много добре инвестирани пари, защото Украйна в момента е нашият цивилизационен щит. Подкрепата на Украйна е подкрепа за бъдещето на България. Това е в интерес на българските граждани”, смята Манол Пейков.

