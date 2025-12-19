От коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) призоваха за незабавното прекратяване на настоящата процедура за възлагане на услугата зажелезопътен превоз на пътници. Политическата сила настоява да бъде обявен нов конкурс, чиито условия да бъдат разработени с помощта на външни консултанти и експерти от държави с доказан опит като Германия или Великобритания.
Позицията бе представена в декларация от парламентарната трибуна от народния представител Стела Николова. Тя отправи предупреждение, че ако исканията им не бъдат удовлетворени, ще бъдат уведомени европейските институции.
Според изнесената информация, на 15 декември министърът на транспорта е взел решение, което поставя България пред риска да подпише 12-годишен договор за пътнически жп превоз. От ПП–ДБ твърдят, че това ще създаде частен монопол, който ще получи огромна субсидия и ще експлоатира новите влакове, закупени с европейски средства. Стела Николова подчерта, че всичко това се случва „при обстоятелства, които сочат към предварително предрешен резултат от конкурс и политически чадър“.
От политическата сила изразиха недоволство, че подобни дългосрочни ангажименти се поемат от министър в оставка.
Основно притеснение буди фактът, че единственият частен кандидат в процедурата е „Ивкони Експрес“. Николова посочи, че е неприемливо кандидатът да няма опит в железопътния транспорт.
В декларацията се посочва още, че е „нередно и неотговарящо на добрите европейски стандарти“ една компания да получи едновременно монополни позиции, държавни субсидии и правото да оперира с подвижен състав, финансиран от ЕС.
