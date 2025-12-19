От коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) призоваха за незабавното прекратяване на настоящата процедура за възлагане на услугата за железопътен превоз на пътници. Политическата сила настоява да бъде обявен нов конкурс, чиито условия да бъдат разработени с помощта на външни консултанти и експерти от държави с доказан опит като Германия или Великобритания.

- Реклама -

Позицията бе представена в декларация от парламентарната трибуна от народния представител Стела Николова. Тя отправи предупреждение, че ако исканията им не бъдат удовлетворени, ще бъдат уведомени европейските институции.

„Ако тази порочна процедура не бъде спряна незабавно и не бъде обявена нова, възнамеряваме да сезираме ОЛАФ, Европейската прокуратура, еврокомисаря по транспортните политики и управляващия орган на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да може да бъде прекратено увреждането на сектора от жизнено важно значение за българското общество“, заяви Николова.

Според изнесената информация, на 15 декември министърът на транспорта е взел решение, което поставя България пред риска да подпише 12-годишен договор за пътнически жп превоз. От ПП–ДБ твърдят, че това ще създаде частен монопол, който ще получи огромна субсидия и ще експлоатира новите влакове, закупени с европейски средства. Стела Николова подчерта, че всичко това се случва „при обстоятелства, които сочат към предварително предрешен резултат от конкурс и политически чадър“.

От политическата сила изразиха недоволство, че подобни дългосрочни ангажименти се поемат от министър в оставка.

„За нас е напълно неприемливо министър в оставка да предопределя бъдещето на целият железопътен сектор за 12 години напред и то при обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за корупция и за предварително уредена процедура с един печеливш“, заяви депутатът от ПП–ДБ.

Основно притеснение буди фактът, че единственият частен кандидат в процедурата е „Ивкони Експрес“. Николова посочи, че е неприемливо кандидатът да няма опит в железопътния транспорт.

„Това е идеална предпоставка за хаос и бъдещи инциденти“, коментира тя.

В декларацията се посочва още, че е „нередно и неотговарящо на добрите европейски стандарти“ една компания да получи едновременно монополни позиции, държавни субсидии и правото да оперира с подвижен състав, финансиран от ЕС.