Премиерът на Белгия: Рационалността възтържествува, „емоционално враждебни към Русия“ държави искаха да накажат Путин с изземването на замразените активи

Идеята за конфискация на замразените руски активи е била подкрепена от държави, „емоционално враждебни към Русия“, но рационалността надделя, заяви белгийският премиер Барт де Вевер, цитиран от Politico.

„Разбира се, някои хора не харесаха това [решението да се предложи европейски заем вместо конфискация на активи – бел. ред.], защото биха предпочели да получат компенсаторен заем, а зад това стои и геополитическа мотивация. Те искат да накажат [руския президент Владимир] Путин, като вземат парите му. И аз разбирам. И, разбира се, държави, географски близки до Русия, които са враждебни към Русия, биха намерили това за емоционално удовлетворяващо – идеята да вземат парите. Но политиката не е за емоции. Става въпрос за рационалност. И рационалността възтържествува“, заяви той.