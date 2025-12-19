НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Президентът Радев: Първият мандат ще бъде връчен след Нова година, вървим към избори

          0
          19
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Държавният глава Румен Радев обяви края на политическите консултации с парламентарните сили, като потвърди, че връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство ще се случи след настъпването на Нова година. Това стана ясно след последната среща на „Дондуков“ 2 с представителите на най-малката формация в 51-вото Народно събрание – „Величие“.

          - Реклама -

          Президентът очерта мрачна картина на политическата обстановка, констатирайки, че настоящият парламент е изчерпан, а политическият диалог – напълно разрушен. Според него страната се е насочила към поредни предсрочни парламентарни избори. В този контекст Радев призова за спешни промени в изборния процес.

          Румен Радев, президент на България: „Очаквам партиите да спазят своя ангажимент, който поеха по време на консултациите, и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективният фактор при гласуване и отчитане на гласове, а това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките“.

          Държавният глава бе категоричен относно сроковете на конституционната процедура:

          „Ще връча първия мандат след Нова година“.

          В изказването си президентът отправи критики към досегашните управляващи, призовавайки ги да не абдикират от конституционните си задължения до момента, в който служебната власт поеме управлението. Той подчерта, че политическата отговорност трябва да се носи докрай.

          Румен Радев, президент на България: „Управляващите подеха кампания да прехвърлят върху други собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала, за гарантиране стабилност на бизнеса и социална защита за хората в прехода към еворозоната. Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста с надеждата да ги настроиш срещу своите политически опоненти“.

          От страна на „Величие“ председателят на парламентарната им група Ивелин Михайлов изрази съмнения относно легитимността на целия законодателен орган още от самото му начало.

          Ивелин Михайлов, председател на ПГ на „Величие“: „Не само изборите са проблем, а и след изборния процес, защото ако продължи това беззаконие, можем да кажем на българския народ, че не се намираме в демокрация… Това Народно събрание не може да извърши управленски функции, които минимално да подобрят живота на хората“.

          С приключването на този кръг от разговори става ясно, че вероятността за съставяне на редовен кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание е минимална.

          Държавният глава Румен Радев обяви края на политическите консултации с парламентарните сили, като потвърди, че връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство ще се случи след настъпването на Нова година. Това стана ясно след последната среща на „Дондуков“ 2 с представителите на най-малката формация в 51-вото Народно събрание – „Величие“.

          - Реклама -

          Президентът очерта мрачна картина на политическата обстановка, констатирайки, че настоящият парламент е изчерпан, а политическият диалог – напълно разрушен. Според него страната се е насочила към поредни предсрочни парламентарни избори. В този контекст Радев призова за спешни промени в изборния процес.

          Румен Радев, президент на България: „Очаквам партиите да спазят своя ангажимент, който поеха по време на консултациите, и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективният фактор при гласуване и отчитане на гласове, а това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките“.

          Държавният глава бе категоричен относно сроковете на конституционната процедура:

          „Ще връча първия мандат след Нова година“.

          В изказването си президентът отправи критики към досегашните управляващи, призовавайки ги да не абдикират от конституционните си задължения до момента, в който служебната власт поеме управлението. Той подчерта, че политическата отговорност трябва да се носи докрай.

          Румен Радев, президент на България: „Управляващите подеха кампания да прехвърлят върху други собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала, за гарантиране стабилност на бизнеса и социална защита за хората в прехода към еворозоната. Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста с надеждата да ги настроиш срещу своите политически опоненти“.

          От страна на „Величие“ председателят на парламентарната им група Ивелин Михайлов изрази съмнения относно легитимността на целия законодателен орган още от самото му начало.

          Ивелин Михайлов, председател на ПГ на „Величие“: „Не само изборите са проблем, а и след изборния процес, защото ако продължи това беззаконие, можем да кажем на българския народ, че не се намираме в демокрация… Това Народно събрание не може да извърши управленски функции, които минимално да подобрят живота на хората“.

          С приключването на този кръг от разговори става ясно, че вероятността за съставяне на редовен кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание е минимална.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Предсрочният вот изглежда неизбежен: Обсъждат се дати през март и април

          Владимир Висоцки -
          Политическата обстановка в страната остава напрегната, като партиите не демонстрират необходимата воля за постигане на стабилно управление. Веднага след 5 януари процедурата по връчване...
          Правосъдие

          За 0,01 евро: ВАС отмени уикенд винетките

          Никола Павлов -
          Върховният административен съд (ВАС) отмени Параграф 1 от Постановление № 20 от 31.03.2025 г. на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите за...
          Правосъдие

          Пуснаха под гаранция уволнения директор на 138 СУЗИЕ

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд пусна от ареста бившия директор на 138-о ОУ Александър Евтимов срещу парична гаранция от 5 000 лева. Срещу Евтимов са повдигнати две...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions