Държавният глава Румен Радев обяви края на политическите консултации с парламентарните сили, като потвърди, че връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство ще се случи след настъпването на Нова година. Това стана ясно след последната среща на „Дондуков“ 2 с представителите на най-малката формация в 51-вото Народно събрание – „Величие“.

Президентът очерта мрачна картина на политическата обстановка, констатирайки, че настоящият парламент е изчерпан, а политическият диалог – напълно разрушен. Според него страната се е насочила към поредни предсрочни парламентарни избори. В този контекст Радев призова за спешни промени в изборния процес.

Румен Радев, президент на България: „Очаквам партиите да спазят своя ангажимент, който поеха по време на консултациите, и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективният фактор при гласуване и отчитане на гласове, а това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките“.

Държавният глава бе категоричен относно сроковете на конституционната процедура:

„Ще връча първия мандат след Нова година“.

В изказването си президентът отправи критики към досегашните управляващи, призовавайки ги да не абдикират от конституционните си задължения до момента, в който служебната власт поеме управлението. Той подчерта, че политическата отговорност трябва да се носи докрай.

Румен Радев, президент на България: „Управляващите подеха кампания да прехвърлят върху други собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала, за гарантиране стабилност на бизнеса и социална защита за хората в прехода към еворозоната. Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста с надеждата да ги настроиш срещу своите политически опоненти“.

От страна на „Величие“ председателят на парламентарната им група Ивелин Михайлов изрази съмнения относно легитимността на целия законодателен орган още от самото му начало.

Ивелин Михайлов, председател на ПГ на „Величие“: „Не само изборите са проблем, а и след изборния процес, защото ако продължи това беззаконие, можем да кажем на българския народ, че не се намираме в демокрация… Това Народно събрание не може да извърши управленски функции, които минимално да подобрят живота на хората“.

С приключването на този кръг от разговори става ясно, че вероятността за съставяне на редовен кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание е минимална.