      петък, 19.12.25
          Проф. Евгений Сачев: Национална сигурност е синоним на национална идентичност

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Национална сигурност е синоним на национална идентичност, на всичко, което е свързано с морала.“

          Това каза професор Евгений Сачев, който беше гост в предаването „Делници“ и който в рамките на участието си представи новата си книга „Съвременни проблеми на сигурността“.

          Професор Сачев обясни, че неговият труд е провокиран от книга на големия дипломат и политик Хенри Кисинджър.

          „Тази книга представя какви са перспективите за развитието на сигурността на обществата и държавите“, каза още гостът.

