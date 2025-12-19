Проф. Евгений Сачев: Национална сигурност е синоним на национална идентичност

Това каза професор Евгений Сачев, който беше гост в предаването „Делници“ и който в рамките на участието си представи новата си книга „Съвременни проблеми на сигурността“.
- Реклама -
Професор Сачев обясни, че неговият труд е провокиран от книга на големия дипломат и политик Хенри Кисинджър.
Това каза професор Евгений Сачев, който беше гост в предаването „Делници“ и който в рамките на участието си представи новата си книга „Съвременни проблеми на сигурността“.
- Реклама -
Професор Сачев обясни, че неговият труд е провокиран от книга на големия дипломат и политик Хенри Кисинджър.