      петък, 19.12.25
          Начало България Общество

          Проучване: Повече от половината българи гледат положително на ЕС

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Над 55% от българите имат положително отношение към Европейския съюз, показва социологическо изследване на агенция „Мяра“. Проучването е по поръчка на българския евродепутат Кристиан Вигенин от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, а резултатите бяха представени на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

          Изследването е проведено в периода от 14 до 24 ноември 2025 г. сред 1004 пълнолетни граждани.

          „Българското общество не е антиевропейско. На моменти се колебае, критично е, но над 55% от българите имат положително отношение към ЕС, а около 40% имат отрицателно отношение“, коментира Кристиан Вигенин.

          По думите му България подкрепя членството си в ЕС, но поставя и условия.

          „Българите не отхвърлят Европа като идея, а поставят въпроса: Каква Европа, за какво и на каква цена?“, допълни той.

          Вигенин отбеляза и дефицит на информираност за европейските политики и институции.

          „Над 50% от българите казват, че не получават информация за политиките, които се провеждат на европейско равнище, а 1/4 не могат да назоват нито една европейска институция“, посочи евродепутатът.

          Данните бяха представени от социолога Яница Петкова от агенция „Мяра“. По думите ѝ 55,7% от анкетираните са „за“ ЕС, а 37,3% са „против“. По-критично настроени са възрастните хора, жителите на малките населени места, хората с основно образование и представителите на по-бедните социални групи.

          Проучването отчита и ясно разделение по темата за въвеждането на еврото. Според данните 36% от българите подкрепят приемането на единната валута и очакват положителен ефект, 46% са против, а 18% се колебаят.

          По въпроса дали България трябва да напусне ЕС 50,1% от анкетираните отговарят отрицателно, докато 39,4% биха подкрепили подобен ход. Относно информираността за европейските политики 50,7% смятат, че получават достатъчно информация, 37,4% са на обратното мнение, а 11,9% не дават отговор.

          На въпроса каква е промяната за България след членството в ЕС 33,8% посочват положителна посока, 41% – отрицателна, 20,5% не виждат промяна, а 4,7% не са отговорили.

          Основателят на агенция „Мяра“ Първан Симеонов подчерта, че в обществото се запазва проевропейска нагласа.

          „Наблюдава се продължаваща проевропейска нагласа в обществото ни. Трябва да работим особено на тема информация, за да продължаваме да убеждаваме в ползите на членството ни в ЕС. Поколенческото измерение в изследването е много важно“, каза Симеонов.

          Той определи членството на България в ЕС като постижение.

          „Европейският съюз вече се приема като част от ежедневието ни, спрял е да бъде мечта, а се е превърнал в ежедневие“, допълни той.

